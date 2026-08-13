Με ένα θερμό χειροκρότημα υποδέχτηκαν τον Έις, τον 7χρονο αστυνομικό σκύλο στη Φλόριντα που τραυματίστηκε σοβαρά προστατεύοντας τρεις βοηθούς σερίφη από τα πυρά ενός ένοπλου.

Ο Έις υπηρετεί στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ από τον Μάρτιο του 2020 και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη ενός 27χρονου φυγά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές εναντίον των τριών βοηθών σερίφη, με τον Έις να μπαίνει στη μέση για να τους προστατεύσει.

Μία από τις σφαίρες τον πέτυχε στο αριστερό μπροστινό πόδι, προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα και σοβαρή αιμορραγία σε αρτηρία.

Η εκπαιδεύτριά του, βοηθός σερίφη Νάταλι Όστραϊχ, έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Ο Έις μεταφέρθηκε αρχικά σε κτηνιατρική κλινική, όπου σταθεροποιήθηκε, και στη συνέχεια διακομίστηκε με αεροδιακομιδή σε εξειδικευμένο κτηνιατρικό ιατρικό κέντρο.

Εκεί, οι κτηνίατροι έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως τελικά χρειάστηκε να προχωρήσουν σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για τον ακρωτηριασμό του αριστερού μπροστινού ποδιού του.

Βγήκε από το νοσοκομείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Έις δεν άργησε να δείξει ότι δεν είχε χάσει το μαχητικό του πνεύμα.

Το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που οι συνάδελφοί του έφτασαν στο κτηνιατρικό κέντρο για να τον παραλάβουν.

Ο Έις βγήκε από το κτίριο μέσα σε χειροκροτήματα, φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «ride or die».

«Μόλις ξύπνησε από την αναισθησία, ο Έις προσπάθησε να βγει περπατώντας από εκεί», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, ο 7χρονος σκύλος ήταν τόσο γεμάτος ενέργεια ώστε «ξεπέρασε σε ταχύτητα την κάμερα» που προσπαθούσε να καταγράψει την έξοδό του από το κτηνιατρικό κέντρο.

Η συγκινητική επιστροφή του Έις

Δύο ημέρες αργότερα, ο Έις επέστρεψε για πρώτη φορά στο γραφείο του σερίφη μετά τον πυροβολισμό.

Εκεί τον περίμεναν οι άνθρωποι με τους οποίους είχε υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

A hero's welcome for K-9 Ace.



The 7-year-old German shepherd walks back into the Polk County Sheriff's Office on three legs, surrounded by the deputies he helped protect just days earlier.



Ace was critically wounded after authorities say a suspect opened fire as deputies… pic.twitter.com/NiZZkIbGNg — Fox News (@FoxNews) August 13, 2026

«Κοιτάξτε τον Έις. Είναι χαρούμενος, τρώει, μου δάγκωσε το δάχτυλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη Νάταλι και τον Έις. Στάθηκαν μεταξύ του καλού και του κακού και έσωσαν τη ζωή τριών βοηθών σερίφη», δήλωσε.

«Γι’ αυτό είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτόν. Τα πήγε πολύ καλά», πρόσθεσε.

Η εκπαιδεύτριά του θα περάσει το επόμενο διάστημα μαζί με τον Έις, καθώς εκείνος συνεχίζει την αποθεραπεία του, πριν επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Για τον Έις, όμως, η ενεργός δράση τελείωσε.

Ο 7χρονος ήρωας θα αποσυρθεί και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μακριά από τις επικίνδυνες επιχειρήσεις.

«Χαλάρωσε και απόλαυσε τη συνταξιοδότησή σου, Έις», του είπε ο σερίφης.

Το γραφείο του σερίφη τον αποχαιρέτησε από την ενεργό υπηρεσία με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα:

«Μπορεί οι μέρες που κυνηγούσε τους κακούς να έχουν τελειώσει, αλλά ο Έις θα είναι πάντα ένας από τους ήρωές μας».