Στην Τουρκία και όχι στη Σαουδική Αραβία, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα διεξαχθεί φέτος το Σούπερ Καπ Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Από το 2020 οι Ισπανοί ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία για το Σούπερ Καπ, εκεί όμως θα διεξαχθεί το Κύπελλο Ασίας 2027 από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε τα σχέδια άλλαξαν.

Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, το Σούπερ Καπ για τη φετινή σεζόν θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου και θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία από το 2028.

Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο θα είναι οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τους Τούρκους να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις τους.