Σε δάκρυα ξέσπασε μέσα στην τάξη ένας καθηγητής σε λύκειο του Τέξας, όταν διαπίστωσε ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές του αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν μια ιδιαίτερα απλή γραπτή άσκηση.

Ο Ντάριους Γουίλιαμς, καθηγητής στο Λύκειο Wheatley της Σχολικής Περιφέρειας του Χιούστον, περιέγραψε σε βίντεο που ανέβασε στα social media τη δύσκολη εμπειρία που έζησε μόλις τη δεύτερη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», ανέφερε ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

Ο Γουίλιαμς, ο οποίος διδάσκει Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος New Education System (NES), εξήγησε ότι έδωσε στους μαθητές του, όλοι τελειόφοιτοι, δύο παραγράφους για ανάγνωση και στη συνέχεια τους ζήτησε να συμπληρώσουν μια πρόταση.

Αυτό που ακολούθησε, όπως περιγράφει, τον άφησε άναυδο.

Οι μαθητές δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την πρόταση, παρότι ο καθηγητής είχε ουσιαστικά προετοιμάσει την απάντηση για εκείνους.

«Πρόκειται για παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!», είπε χαρακτηριστικά.

«Τους έδωσα το σενάριο, κάναμε μαζί τις σημειώσεις. Τους έδωσα τις απαντήσεις πριν καν δούμε το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», πρόσθεσε εμφανώς εκνευρισμένος και απογοητευμένος.

«Δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν»

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο καθηγητής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Είναι μόλις η δεύτερη μέρα και έχω τελειόφοιτους που απλώς δεν μπορούν να διαβάσουν και τελειόφοιτους που δεν μπορούν να γράψουν. Δεν μπορούν να γράψουν», είπε κλαίγοντας.

Ο ίδιος διευκρίνισε, πάντως, ότι οι μαθητές του μπορούν να εκφράζονται προφορικά, να επιχειρηματολογούν και να υπερασπίζονται τη σκέψη τους. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο.

Οι αντιδράσεις και η απάντηση του καθηγητή

Η ανάρτηση του Γουίλιαμς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους χρήστες να αμφισβητούν ακόμη και τα προσόντα του ως εκπαιδευτικού.

Ο ίδιος απάντησε παρουσιάζοντας το δεύτερο πτυχίο του, το οποίο απέκτησε από το Berklee College of Music τον περασμένο Απρίλιο, ενώ ανέφερε ότι είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο American College of Education, με αντικείμενο τα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πιστοποιήσεις που διαθέτει, μεταξύ άλλων από την πολιτεία του Τέξας και τον Οργανισμό Εκπαίδευσης του Τέξας.

«Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς την ευθύνη, κάντε το εσείς. Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και να δω πόσο καλά θα τα πάτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιδόσεις των μαθητών στη Νέα Υόρκη

Το περιστατικό στο Τέξας σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου έγιναν γνωστά στοιχεία για τις επιδόσεις μαθητών στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας της πολιτείας, η πλειονότητα των μαθητών από την 3η έως και την 5η δημοτικού δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA) για το σχολικό έτος 2025-2026.

Συγκεκριμένα, το 57% των μαθητών της 3ης δημοτικού, το 52% της 4ης και το 57% της 5ης δημοτικού δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Συνολικά, μόλις το 48% των μαθητών στις τάξεις που εξετάστηκαν αξιολογήθηκε ως επαρκές στη γλώσσα, ποσοστό που, σύμφωνα με το υπουργείο, αντιστοιχεί σε πτώση 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.