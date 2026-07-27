Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram τον απολογισμό για το Μουντιάλ και με μήνυμα 15 διαφανειών εξαπέλυσε επίθεση – μεταξύ άλλων – σε αυτούς που άσκησαν έντονη κριτική για τις αποτυχίες της μεγαλύτερης διοργάνωσης ποδοσφαίρου που διεξήχθη το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. «Σε όλους εσάς που χάσατε να παρακολουθείτε παιδιά, μωρά, παππούδες και γιαγιάδες και γονείς να συγκεντρώνονται για το όμορφο παιχνίδι, λέω συγγνώμη που οι αγώνες τελείωσαν και λυπάμαι που χάσατε όλη αυτή τη χαρά και την ενότητα. Λυπάμαι που κατακλυστήκατε τόσο πολύ από το μίσος και την κριτική που τα χάσατε όλα.

Σε όσους βρίσκονται πίσω από τα στiλό και τα χαρτιά τους, πίσω από τις οθόνες τους που διαδίδουν μίσος και ψευδείς φήμες, θέλω να πω ότι ενώ εσείς κάθεστε πίσω, εμείς στη FIFA είμαστε στην πρώτη γραμμή οργανώνοντας, εργαζόμαστε σκληρά και προσφέροντας το καλύτερο θέαμα στον κόσμο».