Στο Μουντιάλ 2026 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο, σημειώθηκαν διάφορα τέρματα, ωστόσο ένα κέρδισε την καρδιά των φιλάθλων.

Το γκολ αυτό είναι του Καμπράλ, του Πράσινου Ακρωτηρίου που ψηφίστηκε από τον κόσμο ως το πιο όμορφο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Αργεντινή, στο 103′ της παράτασης ο 23χρονος μπακ με ένα απίστευτο σουτ από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και υπέγραψε το ομορφότερο γκολ του Μουντιάλ.

Τη δεύτερη θέση πήρε το γκολ του Έλντορ Σομουρόντοφ από το Ουζμπεκιστάν, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Αϊτινός Γουίλσον Ισιντόρ, με ένα εντυπωσιακό γκολ που ξεχώρισε ανάμεσα στις υποψηφιότητες.