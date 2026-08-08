Ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας εκτελεστών που έδρασε στον αιματηρό πόλεμο για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς καπνικών προϊόντων θεωρείται ο 31χρονος που εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γερμανία από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές έχουν ήδη κινηθεί.

Πρόκειται για 31χρονο ομογενή από τη Γεωργία, γνωστό στις Αρχές με το μικρό όνομα «Ηλίας», ο οποίος φέρεται να ανήκε στον επιχειρησιακό πυρήνα της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του αποκαλούμενου «Έντικ». Η ομάδα συνδέεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, με την παραγωγή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Ο καταζητούμενος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην πόλη Βίερσεν, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των γερμανικών Αρχών.

Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι ο 31χρονος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στη συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες γερμανικές υπηρεσίες, οι οποίες τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος και της σχετικής καταχώρισης στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσής του. Η παράδοση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς προηγείται η προβλεπόμενη εξέταση του ευρωπαϊκού εντάλματος από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Γερμανίας.

Το ένταλμα αφορά τις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Οι αξιωματικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI» τοποθετούν τον 31χρονο στον βασικό πυρήνα εκτελεστών που φέρεται να αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου για λογαριασμό της οργάνωσης του «Έντικ».

Ο Γιάννης Σκαφτούρος δολοφονήθηκε στις 25 Απριλίου 2022, ανήμερα του Πάσχα, στην εξοχική κατοικία του στα Σκούρτα Βοιωτίας. Ένοπλοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στον χώρο και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντάς τον και τραυματίζοντας δύο συγγενικά του πρόσωπα. Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν με μοτοσικλέτες, μία από τις οποίες εγκατέλειψαν έπειτα από βλάβη.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη διπλή δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη, στις 7 Ιουνίου 2023, σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στον Κορυδαλλό. Οι δύο άνδρες δέχθηκαν καταιγισμό πυρών κατά την είσοδό τους στο γκαράζ. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τις δύο επιθέσεις μέσα από τηλεφωνικά δεδομένα, οχήματα, όπλα και στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση μελών της οργάνωσης.

Η ενέδρα στην Κατερίνη

Στο ευρωπαϊκό ένταλμα περιλαμβάνεται και η απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονου στην περιοχή της Κατερίνης, στις 3 Ιουλίου 2023. Το θύμα δέχθηκε ένοπλη επίθεση ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του και νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Πήρε εξιτήριο, αλλά πέθανε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα από αίτια που αποδόθηκαν σε επιπλοκές της επίθεσης.

Οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα χτυπήματα συνδέονται με τη σύγκρουση δύο αντίπαλων ομάδων για την παραγωγή και τη διανομή λαθραίων τσιγάρων. Η μία πλευρά φέρεται να είχε ως επικεφαλής τον «Έντικ», ενώ στην άλλη τοποθετούνταν πρόσωπα από το περιβάλλον του Σκαφτούρου, του Ρουμπέτη και του Μουζακίτη.

Η υπόθεση Ζαμπούνη και τα άλλα εντάλματα

Το όνομα του 31χρονου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος εκτελέστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν πολεμικά τυφέκια και πυροβόλησαν δεκάδες φορές το θωρακισμένο αυτοκίνητο του θύματος.

H ακριβής επιχειρησιακή συμμετοχή του 31χρονου σε αυτή την εκτέλεση εξακολουθεί να εξετάζεται. Η ΕΛ.ΑΣ., πάντως, τον εντάσσει στην ίδια εγκληματική δομή και αναφέρει ότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση για την ανθρωποκτονία, καθώς και για συμμετοχή σε οργάνωση που πραγματοποιούσε εκρήξεις και εμπρησμούς.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει ένταλμα για την αρπαγή και τη ληστεία σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, όπως και για παράνομη κατοχή πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάσνικοφ. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει ήδη καταδικαστεί ερήμην σε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών, με εκτιτέα τα οκτώ, και χρηματική ποινή 6.600 ευρώ για εκρηκτικά, εμπρησμούς, παράνομες κατακρατήσεις, όπλα και χρήση πλαστών εγγράφων.

Η οργάνωση των λαθραίων τσιγάρων

Η οργάνωση στην οποία αποδίδεται η συμμετοχή του εξαρθρώθηκε τον Μάρτιο του 2025. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχε αναπτύξει δίκτυο παραγωγής και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων σε πολλές περιοχές, με σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο της αγοράς φέρεται να αποτέλεσε το υπόβαθρο για τις δολοφονίες και τις επιθέσεις των τελευταίων ετών.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της, γνωστός ως «Έντικ», συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, όπου εκκρεμεί ξεχωριστή και πιο σύνθετη διαδικασία έκδοσης. Η σύλληψη του 31χρονου στη Γερμανία θεωρείται σημαντική εξέλιξη, καθώς, εφόσον παραδοθεί στην Ελλάδα, οι ανακριτικές Αρχές θα έχουν ενώπιόν τους έναν από τους ανθρώπους που τοποθετούνται στον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης.