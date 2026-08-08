Μετά τον Ενές Κάντερ που έκανε αίτηση για το Draft του WNBA το 2027 και ο Ρόις Γουάιτ εκδήλωσε την ίδια πρόθεση. Ο νούμερο 16 στο ΝΒΑ Draft του 2012, Αμερικανός είχε ένα σύντομο πέρασμα το 2014 από τους Κινγκς.

Ο 35χρονος πρώην NBAer, εμφανίστηκε στο Fox και υποστήριξε με επιθετικό και σαρκαστικό τρόπο ότι αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα «για τους σκοπούς του επαγγελματικού μπάσκετ», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θέτει εαυτόν στη διάθεση του ντραφτ του WNBA.

«Είμαι τρανσέξουαλ. Είμαι γυναίκα. Προσδιορίζομαι μερικές φορές ως κάποιος που προσδιορίζεται ως γυναίκα για λόγους που αφορούν το μπάσκετ, το επαγγελματικό μπάσκετ, οπότε θα δηλώσω συμμετοχή και στο ντραφτ του WNBA το 2027» και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι θα ήμουν ασταμάτητος. Αλλά για μένα η ομάδα έρχεται πρώτη. Είμαι παίκτης που δίνει προτεραιότητα στις πάσες. Κάνω τα μικρά πράγματα. Ήμουν πρώτος στην ομάδα μου και στις πέντε βασικές στατιστικές κατηγορίες στο Πανεπιστήμιο του Αϊόβα Στέιτ, οπότε κάνω λίγο από όλα. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί ο προπονητής. Θα κάνω ό,τι χρειαστούν τα κορίτσια».

Παράλληλα ανέφερε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες αν του αρνηθεί η ευκαιρία να αγωνιστεί.

Ο Γουάιτ κάλεσε το WNBA να διατυπώσει ξεκάθαρα τη θέση του αναφορικά με το ποιος μπορεί να αγωνιστεί στη λίγκα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα ωμή γλώσσα για να περιγράψει βιολογικούς άνδρες που θα επιχειρούσαν να συμμετάσχουν στο γυναικείο πρωτάθλημα.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και όταν ρωτήθηκε για τη χρήση των αποδυτηρίων. «Φυσικά και θα χρησιμοποιούσα τα αποδυτήρια των γυναικών. Δεν θέλω να υφίσταμαι διακρίσεις. Γιατί να μη χρησιμοποιούσα τα αποδυτήρια των γυναικών;», είπε χαρακτηριστικά.

Τόσο η κίνηση του Κάντερ, όσο και αυτή του Γουάιτ, έρχονται εν μέσω της συνεχιζόμενης συζήτησης γύρω από τους τρανσέξουαλ αθλητές στα αθλήματα των γυναικών.