Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η κατά 48 χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του, Νταϊάνα Σίλβερς, γύρισαν ακόμη μία ρομαντική σκηνή για τη νέα τους ταινία «Asymmetry» στη Νέα Υόρκη.

Ο 76χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η 28χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκαν να κάθονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο σε ένα παγκάκι πάρκου, ενώ έτρωγαν παγωτό, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της ταινίας.

Richard Gere, 76, cozies up to younger co-star, 28, while filming age-gap romance movie in NYC https://t.co/YqRQWDv6zu pic.twitter.com/VuLhvMwEPi — Page Six (@PageSix) August 6, 2026

Για τη συγκεκριμένη σκηνή, ο Ρίτσαρντ Γκιρ φορούσε πουκάμισο με γκρι παντελόνι και καφέ παπούτσια, ενώ η Νταϊάνα Σίλβερς εμφανίστηκε με κόκκινη πλεκτή μπλούζα με μακριά μανίκια, χακί φούστα και μαύρα τακούνια. Η εμφάνισή της ολοκληρωνόταν με κορδέλα στα μαλλιά και μαύρη τσάντα.

Οι δύο ηθοποιοί έχουν εντοπιστεί αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες να γυρίζουν σκηνές του «Asymmetry» στους δρόμους και τα πάρκα της Νέας Υόρκης.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ είχε φωτογραφηθεί με το χέρι του γύρω από τη Νταϊάνα Σίλβερς, ενώ οι δυο τους κάθονταν σε παγκάκι και έδειχναν να έχουν μια έντονη συζήτηση στο πλαίσιο μιας άλλης σκηνής.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν απαθανατιστεί να περπατούν χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο πρωταγωνιστής του «Pretty Woman» είχε αγκαλιάσει τη συμπρωταγωνίστριά του από τη μέση, τραβώντας την κοντά του, ενώ εκείνη είχε περάσει το χέρι της γύρω από τους ώμους του.

Η ιστορία του «Asymmetry»

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο, πολυσυζητημένο μυθιστόρημα της Λίσα Χάλιντεϊ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο, με τίτλο «Folly», αφηγείται την ιστορία της Άλις, μιας νεαρής Αμερικανίδας που εργάζεται στον χώρο των εκδόσεων και ξεκινά σχέση με τον Έζρα Μπλέιζερ, έναν διάσημο και πολύ μεγαλύτερό της συγγραφέα.

Η ιστορία περιγράφεται ως ένα απρόσμενο ειδύλλιο που εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου στο Ιράκ, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την προσωπική και επαγγελματική ενηλικίωση μιας νεαρής γυναίκας που φιλοδοξεί να γίνει συγγραφέας.

Η κινηματογραφική μεταφορά φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση της Άλις και του Έζρα. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, η Άλις, την οποία υποδύεται η Νταϊάνα Σίλβερς, συναντά τυχαία στο Σέντραλ Παρκ τον παγκοσμίου φήμης 70χρονο συγγραφέα Έζρα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

Μια στιγμή οπτικής επαφής μεταξύ τους γίνεται η αφορμή για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης σχέσης, με τους δύο χαρακτήρες να χτίζουν σταδιακά έναν δικό τους, ιδιωτικό κόσμο. Το σενάριο έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντουαρντ Ζούικ μαζί με τη Λίσα Χάλιντεϊ και τον Μάρσαλ Χέρσκοβιτς, ενώ ο Ζούικ βρίσκεται επίσης στη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας.

Οι αντιδράσεις για τη διαφορά των 48 ετών

Οι εικόνες του Ρίτσαρντ Γκιρ και της Νταϊάνα Σίλβερς από τα γυρίσματα προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη διαφορά των 48 ετών που χωρίζει τους δύο πρωταγωνιστές. Ορισμένοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την επιλογή ενός τόσο μεγάλου άνδρα ως ερωτικού συντρόφου μιας νεαρής γυναίκας στην οθόνη, με ένα από τα σχόλια που συγκέντρωσαν μεγάλη προσοχή να αναφέρει ότι η Νταϊάνα Σίλβερς «θα έπρεπε να υποδύεται την εγγονή του». Άλλοι διερωτήθηκαν γιατί το Χόλιγουντ εξακολουθεί να παρουσιάζει τόσο μεγάλες ηλικιακές διαφορές σε ερωτικές ιστορίες.

Υπάρχει, πάντως, και η αντίθετη άποψη, καθώς αρκετοί επισημαίνουν ότι στην περίπτωση του «Asymmetry» η ηλικιακή διαφορά δεν αποτελεί τυχαία επιλογή του κάστινγκ, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της ίδιας της ιστορίας. Ο χαρακτήρας του Γκιρ είναι ένας 70χρονος καταξιωμένος συγγραφέας που συνδέεται ερωτικά με μια πολύ νεότερη γυναίκα, με τη μεταξύ τους ανισορροπία σε ηλικία, εμπειρία και κοινωνική θέση να αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης του μυθιστορήματος. Έτσι, μέρος της διαδικτυακής συζήτησης αφορά όχι μόνο το χάσμα ηλικίας των δύο ηθοποιών, αλλά και το πώς η ταινία τελικά θα επιλέξει να παρουσιάσει αυτή τη σχέση.

Η μεγάλη διαφορά ηλικίας και στην προσωπική ζωή του Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει και στην πραγματική του ζωή σχέση με σημαντική διαφορά ηλικίας. Η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, είναι 43 ετών, δηλαδή 33 χρόνια νεότερή του.

Το ζευγάρι άρχισε να είναι μαζί το 2014 και παντρεύτηκε το 2018. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Αλεξάντερ και τον Τζέιμς.

Ο ηθοποιός και η οικογένειά του μετακόμισαν το 2024 στην Ισπανία, την πατρίδα της Αλεχάντρα Σίλβα. Ωστόσο, επέστρεψαν στις ΗΠΑ για να περάσουν την 4η Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν ο Ρίτσαρντ Γκιρ ξεκινήσει τα γυρίσματα του «Asymmetry».