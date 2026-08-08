Νέα σύλληψη που συνδέεται με τη δράση της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε ως ηγετικό πρόσωπο τον αποκαλούμενο «Έντικ», πραγματοποίησαν οι Αρχές στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για 49χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από το 2025 και φέρεται, κατά την αστυνομική έρευνα, να είχε συμμετοχή σε περιστατικά εκβιασμών και ξυλοδαρμών επιχειρηματιών.

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, ωστόσο τα νεότερα στοιχεία έδειξαν ότι είχε επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο εντοπισμός και η σύλληψή του στο Παλαιό Φάληρο έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά εξελίξεων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., αποδυναμώνουν σταδιακά τον μηχανισμό της συγκεκριμένης ομάδας, ο οποίος φέρεται να εκτεινόταν από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων έως εκβιασμούς, επιθέσεις και υποθέσεις συμβολαίων θανάτου.

Η υπόθεση του 49χρονου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 49χρονος φέρεται να ήταν μέλος του επιχειρησιακού βραχίονα της ομάδας. Η δικογραφία τον συνδέει με υποθέσεις πίεσης σε γνωστούς επιχειρηματίες, στις οποίες οι απειλές συνοδεύονταν, κατά περίπτωση, από σωματική βία. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο του, τις επαφές που διατηρούσε μετά την αποχώρησή του από τη χώρα και το εάν η επιστροφή του στην Ελλάδα συνδέεται με προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης προσώπων του ίδιου δικτύου.

Η σύλληψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα του «Έντικ» δεν εμφανίζεται, σύμφωνα με τις Αρχές, ως μια κλασική τοπική συμμορία, αλλά ως ένα δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις, μέλη από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και υποστηρικτικούς μηχανισμούς εντός και εκτός Ελλάδας. Τα βασικά αντικείμενα δράσης που αποδίδονται στην οργάνωση είναι η παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, η «προστασία» επιχειρήσεων, οι εκβιασμοί και το ξέπλυμα χρήματος.

Το νήμα από την εξάρθρωση του 2025

Η νέα εξέλιξη συνδέεται με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Μαρτίου του 2025, όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ανακοινώσει την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και είχε προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν παράνομες μονάδες παραγωγής και δίκτυα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, με δραστηριότητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Η αστυνομική έρευνα, όμως, δεν περιορίστηκε στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Οι Αρχές συνέδεσαν μέλη του δικτύου με ευρύτερες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και με τον πόλεμο που εξελισσόταν τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της λεγόμενης Greek Mafia, με αντικείμενο τον έλεγχο παράνομων αγορών και της «προστασίας» στη νύχτα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του «Έντικ» εμφανίστηκε σε δικογραφίες που αφορούν εκβιασμούς, απειλές, επιθέσεις και, σύμφωνα με τις κατηγορίες που εξετάζουν οι Αρχές, συμβόλαια θανάτου σε βάρος προσώπων του αντίπαλου χώρου. Οι αναφορές αυτές αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν δικαστική κρίση.

Η σύλληψη του «Έντικ» στο Ντουμπάι

Καθοριστική εξέλιξη για την πορεία της έρευνας αποτέλεσε η σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης στο Ντουμπάι, στα τέλη Ιουλίου. Μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και στενός συνεργάτης του, σε βάρος των οποίων υπήρχαν διεθνή εντάλματα. Οι ελληνικές Αρχές έχουν κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοσή τους στην Ελλάδα, όπου αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.

Για την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη στο Ντουμπάι είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πόλη αυτή φέρεται να αποτελούσε για αρκετό διάστημα βάση από την οποία δινόταν κατεύθυνση σε μέλη του δικτύου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οι έρευνες επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν όχι μόνο την ιεραρχία της οργάνωσης, αλλά και τις διαδρομές χρήματος, τις επαφές με άλλες εγκληματικές ομάδες και τους ενδιάμεσους που φέρονται να λειτουργούσαν για λογαριασμό της.

Ο 31χρονος που συνελήφθη στη Γερμανία

Η σύλληψη του 49χρονου στο Παλαιό Φάληρο ακολουθεί εκείνη του 31χρονου στη Γερμανία, σε επιχείρηση που έγινε με τη συνεργασία ελληνικών και γερμανικών αρχών.

Σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα, καθώς και για άλλες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ, οι Αρχές αποδίδουν στον 31χρονο ρόλο εκτελεστή και τον συνδέουν με την ομάδα του «Έντικ». Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται είναι οι δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Δημήτρη Ρουμπέτη και Μανώλη Μουζακίτη, καθώς και η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκκρεμούν κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία θα καθορίσει την ευθύνη κάθε εμπλεκομένου.

Με τον «Έντικ» υπό κράτηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον 31χρονο στα χέρια των γερμανικών αρχών και τώρα τον 49χρονο συλληφθέντα στην Ελλάδα, οι ελληνικές διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι διαθέτουν πλέον περισσότερα περιθώρια να συμπληρώσουν το παζλ της οργάνωσης. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο που συνδέεται με την ομάδα αναζητείται.