Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Έντικ, το άτομο που φέρεται να έδωσε τις διαβόητες εντολές για το ξεκλήρισμα της λεγόμενης Greek Mafia στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας έχει συλληφθεί εδώ και δύο εβδομάδες, μαζί με το δεξί του χέρι. Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση, υπήρξε διπλωματική παρέμβαση, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε η αναγνώρισή του.

Η ελληνική δικαιοσύνη θα υποβάλλει αίτημα για έκδοση στην Ελλάδα, με την ΕΡΤ να τονίζει πως ενδεχομένως προκύψουν ζητήματα, όπως στο παρελθόν.

Ο περιβόητος Έντικ έχει διπλή υπηκοότητα και στο παρελθόν απορρίφθηκε αίτημα για έκδοσή του στην Ελλάδα. Αντιθέτως, είχε αφεθεί ελεύθερος με βραχιολάκι.

Ποιος είναι ο Έντικ

Ο Έντικ γεννήθηκε στη Γεωργία, έβγαλε πρώτη φορά ελληνική ταυτότητα στις Σέρρες και ζει χλιδάτη ζωή στο Ντουμπάι από τα λαθραία τσιγάρα που έφτιαχνε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος διαπίστωσαν ότι στα χέρια του έφτασαν μόνο μέσα σε έναν χρόνο περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς η συμμορία του Έντικ εξοστράκισε την Greek Mafia

«Εγώ σου είπα. Θέλεις να είσαι μαζί μας ή με αυτήν την πουτ…α την καραφλή που έχει ημερομηνία λήξης; Άντε μην του γαμ…ω το σπίτι. Αυτή την πουτ…α την καραφλή που την πληρώνεις κάθε μήνα».

Τα λόγια αυτά ανήκουν σε έγκλειστο των φυλακών, γνωστό από τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ως «Ρόμελ» και στενό συνεργάτη του Vor V Zakone, ο οποίος διαμένει στο Ντουμπάι κι από εκεί κινούσε τα νήματα της εγκληματικής ομάδας, ενώ είναι γνωστός στις Αρχές ως Έντικ.

Ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με επιχειρηματία που έχει αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Αθήνα και τη Μύκονο, ημέρα και νύχτα, απ’ τον οποίον η πανίσχυρη συμμορία απαιτούσε 200.000 ευρώ μηνιαίως για «προστασία» και να διακόψει τη… συνεργασία με ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της Greek Mafia που είναι κι αυτό έγκλειστο στις φυλακές.

Ο λόγος για τον «καραφλό» όπως τον αποκαλεί ο «Ρόμελ», ο οποίος μάλιστα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού τον Σεπτέμβριο του 2024 κατ’ εντολήν –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– του Έντικ.

Ο «Ρόμελ», θέλοντας να τρομάξει ακόμα περισσότερο τον επιχειρηματία, φέρεται να του λέει στην ίδια τηλεφωνική κλήση: «Σ’ το είπα κιόλας. Εγώ σου λέω, θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν σ’ το είπα; Και ξέρεις πολύ καλά εκ μέρους ποιανού είμαι και μιλάω», θυμίζοντάς του ότι λειτουργεί εξ ονόματος του «Έντικ». Πριν από τη συγκεκριμένη επικοινωνία, είχαν προηγηθεί απειλές τόσο προς το πρόσωπο του επιχειρηματία όσο και προς εργαζόμενους του (σ.σ. κυρίως στη Μύκονο).

Από τη δικογραφία προκύπτει ξεκάθαρα ότι η εγκληματική ομάδα υπό την καθοδήγηση του «Έντικ» είχε όχι απλά εξοστρακίσει κάθε μέλος της Greek Mafia που ήταν εμπόδιο στα σχέδιά της, αλλά όπου «απαιτούνταν» φρόντιζε να τους δολοφονεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ταυτόχρονα να στέλνεται μήνυμα ισχύος προς τα εν ζωή μέλη της.