Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν ψηφιακή επιταγή από 200 έως και 600 ευρώ για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 ή 8, ενώ την Κυριακή 9 Αυγούστου ακολουθούν τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο 9 ή 0.

Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και έως τη λήξη της διαδικασίας θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 5 Αυγούστου και πραγματοποιούνται σταδιακά ανά δύο τελευταία ψηφία ΑΦΜ, προκειμένου να περιοριστεί η ταυτόχρονη επιβάρυνση της πλατφόρμας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και να έχουν δηλώσει πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση μέσω κωδικού μιας χρήσης.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου, επιλέγει γενική αίτηση ή αίτηση ΑμεΑ, καθώς και την περίοδο κατά την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ενίσχυση. Η επιλογή μεταξύ υψηλής και χαμηλής τουριστικής περιόδου είναι δεσμευτική, καθώς επηρεάζει τόσο το ύψος του voucher όσο και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα. Διαθέσιμες είναι η Snappi, η Eurobank και η Alpha Bank, χωρίς να απαιτείται ο δικαιούχος να είναι ήδη πελάτης τους. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων στην πλατφόρμα είναι απαραίτητο να πατηθεί η επιλογή «Υποβολή», καθώς διαφορετικά η αίτηση παραμένει σε κατάσταση επεξεργασίας και δεν συμμετέχει στην κλήρωση.

Από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο των διακοπών. Για τη γενική κατηγορία προβλέπεται voucher 200 ευρώ κατά την υψηλή τουριστική περίοδο και 300 ευρώ κατά τη χαμηλή.

Για άγαμους ή άτομα σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά και συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 400 ευρώ για τη χαμηλή.

Τα υψηλότερα ποσά προβλέπονται για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για γονείς με προστατευόμενο τέκνο με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας. Στις κατηγορίες αυτές το voucher φθάνει τα 400 ευρώ για την υψηλή περίοδο και τα 600 ευρώ για τη χαμηλή. Οι δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε τέκνο από το τέταρτο και πάνω.

Η υψηλή περίοδος της πρώτης φάσης καλύπτει το διάστημα από την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και στη συνέχεια από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η χαμηλή περίοδος εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2027. Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο και το υπόλοιπο 30% στην υψηλή, με στόχο την ενίσχυση των ταξιδιών εκτός της θερινής αιχμής και τη στήριξη προορισμών με αυξημένη κίνηση τον χειμώνα.

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά όρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και η δήλωσή τους έχει εκκαθαριστεί έως τη λήξη των αιτήσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Για άγαμους ή άτομα σε κατάσταση χηρείας το ανώτατο ατομικό εισόδημα ορίζεται στις 21.000 ευρώ χωρίς παιδιά, στις 22.500 ευρώ με ένα παιδί, στις 24.000 ευρώ με δύο, στις 26.000 ευρώ με τρία και στις 31.000 ευρώ με τέσσερα παιδιά. Το όριο αυξάνεται στις 36.000 ευρώ για πέντε παιδιά, στις 41.000 ευρώ για έξι και στις 46.000 ευρώ για επτά.

Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, το οικογενειακό εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 33.000 ευρώ χωρίς παιδιά, στις 34.500 ευρώ με ένα παιδί, στις 36.000 ευρώ με δύο, στις 38.000 ευρώ με τρία και στις 43.000 ευρώ με τέσσερα. Για οικογένειες με πέντε παιδιά διαμορφώνεται στις 48.000 ευρώ, με έξι παιδιά στις 53.000 ευρώ και με επτά στις 58.000 ευρώ. Για κάθε παιδί πέραν του έβδομου, τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ.

Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό ή τεκμαρτό φορολογούμενο εισόδημα, καθώς και τα εισοδήματα που απαλλάσσονται ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Δεν συνυπολογίζεται επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή εξαρτώμενου μέλους που απαλλάσσεται από τον φόρο. Τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και οι γονείς παιδιών με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους, εφόσον διαθέτουν πιστοποίηση σε ισχύ.

Όλα τα ενήλικα μέλη μιας οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή αίτηση. Ωστόσο, όταν δύο σύζυγοι κληρωθούν και έχουν επικαλεστεί τα ίδια τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, η αυξημένη οικογενειακή ενίσχυση κατοχυρώνεται μόνο στην αίτηση που προηγείται βάσει της σειράς κλήρωσης. Η δεύτερη αίτηση λαμβάνει το ποσό της γενικής κατηγορίας.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, ακόμη και εάν δεν χρησιμοποίησαν την επιταγή τους.

Αποκλείονται επίσης όσοι είχαν κληρωθεί στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξάρτητα από το αν αξιοποίησαν την ενίσχυση. Εξαίρεση προβλέπεται για εκείνους που είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο κύκλο ως άτομα με αναπηρία ή ως γονείς παιδιού με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Η κλήρωση και η χρήση της ψηφιακής κάρτας

Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα τη χορήγηση του voucher. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας θα πραγματοποιηθεί ενιαία ηλεκτρονική κλήρωση και θα καταρτιστούν χωριστοί πίνακες δικαιούχων για την υψηλή και τη χαμηλή περίοδο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα συνεχιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Για τη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα αντληθούν, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από τους πίνακες όσων δεν κληρώθηκαν στην πρώτη φάση, με βάση τη σειρά που έλαβαν στην αρχική κλήρωση.

Η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, κατασκηνώσεις και κάμπινγκ στην Ελλάδα, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Το ποσό μπορεί να εξαργυρωθεί εφάπαξ σε ένα κατάλυμα ή τμηματικά σε περισσότερα, αλλά δεν μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά, να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθεί για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μετακινήσεις και έξοδα εστίασης.