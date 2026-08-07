Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινότητα των Σερρών από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Δράμας-Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου και της 43χρονης μητέρας του.

Η μητέρα και ο γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε μεγάλη επιχείρηση αγοράς και διαχείρισης ακινήτων, που εδρεύει στην παραλία Οφρυνίου (Τούζλα). Την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30, όταν φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι επιβάτες του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την κάμερα που υπήρχε στο φορτηγό καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης με το αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό να κινείται στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης. Το ΙΧ που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα φαίνεται να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνά στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά την προσπάθεια του οδηγού του φορτηγού να φρενάρει, τα δύο οχήματα συγκρούονται πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο:

Εικόνες από το σημείο: