Μετά από 32 χρόνια και την Ατλάντα το 1996, οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στις ΗΠΑ το 2028 και εκτός από τις τελετές έναρξης και λήξης, το ακριβότερο αθλητικό γεγονός θα είναι ο τελικός του μπάσκετ Ανδρών.

Όπως αναφέρει το Athletic, το ακριβότερο εισιτήριο θα στοιχίζει 3.350 δολάρια (περίπου 2.915 ευρώ) για τον τελικό του μπάσκετ των Ανδρών και είναι πίσω μόνο από τα εισιτήρια της τελετής έναρξης που κοστίζουν 5.519 δολάρια (4.800 ευρώ) και της λήξης που έχουν 4.916 δολάρια (4.277 ευρώ).

Το Intuit Dome η έδρα των Κλίπερς που θα γίνει το Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ μπορεί να φιλοξενήσει 18.000 θεατές.

Πάντως για τους προκριματικούς αγώνες οι τιμές στα άνω διαζώματα πίσω από τα καλάθια ξεκινούν από τα 28 δολάρια (περίπου 24 ευρώ).

Εκτός από το μπάσκετ, τα ακριβότερα εισιτήρια είναι στη γυναικεία γυμναστική και τον στίβο με 2.461 δολάρια, και ακολουθούν η ανδρική γυμναστική με 2.264 δολάρια, η κολύμβηση με 1.860 δολάρια, το μπέιζμπολ με 1.718 δολάρια και το ποδόσφαιρο με 1.305 δολάρια.