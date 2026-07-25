Στο Φαζάνο της Νότιας Ιταλίας, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα παντρεύτηκε την αγαπημένη του και στον γάμο βρέθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός άσος έκλεψε μάλιστα την παράσταση, όταν κατά τη διάρκεια του πάρτι μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους έκαναν όλοι μαζί το γνωστό πλέον «viking row», που έκαναν οι Νορβηγοί στην Αμερική και στο Μουντιάλ 2026.

Ο Χάαλαντ σε ρόλο οργανωτή χτυπούσε το τύμπανο και καθοδηγούσε τους καλεσμένους οι οποίοι ξεκίνησαν να κωπηλατούν.