Ο Νίκος Αλιάγας φόρεσε φουστανέλα, μπήκε ανάμεσα στους φουστανελάδες και έσυρε τον τσάμικο στη Σταμνά Μεσολογγίου, στον τόπο από τον οποίο κατάγεται η οικογένειά του από την πλευρά του πατέρα του.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής συμμετείχε στο πανηγύρι της Αγίας Αγάθης, ακολουθώντας ένα έθιμο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στη Σταμνά. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στην παρακολούθηση των εκδηλώσεων, καθώς πήρε θέση στον χορό και συμμετείχε κανονικά στο παραδοσιακό δρώμενο.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα ανθρώπων που βρίσκονταν στην πλατεία, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Αλιάγας δημοσίευσε στη συνέχεια βίντεο από τη συμμετοχή του στα social media.

Από το Παρίσι στη Σταμνά με φουστανέλα

Η Σταμνά Μεσολογγίου αποτελεί έναν από τους τόπους με τους οποίους ο Νίκος Αλιάγας διατηρεί στενό δεσμό. Παρότι η επαγγελματική του ζωή βρίσκεται εδώ και χρόνια στη Γαλλία, επιστρέφει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και επισκέπτεται την περιοχή καταγωγής της οικογένειάς του.

Στο πανηγύρι της Αγίας Αγάθης, η παράδοση έχει ιδιαίτερη θέση. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου, με την κορύφωσή τους στις 23 Αυγούστου, και συνδέονται με την ιστορική μνήμη της περιοχής.

Η παρουσία του Αλιάγα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μέρος αυτής της καλοκαιρινής επιστροφής. Με την παραδοσιακή ενδυμασία του «αρματωμένου», συμμετέχει στην ομάδα των φουστανελάδων και παίρνει μέρος στον χορό στην κεντρική πλατεία.

Αυτή τη φορά, όσοι βρίσκονταν στο πανηγύρι είχαν την ευκαιρία να τον δουν να χορεύει τσάμικο μπροστά στον κόσμο, ενώ τα κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν τη στιγμή.

Το πανηγύρι και η ιστορία της Σταμνάς

Το έθιμο της Αγίας Αγάθης αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη Σταμνά και την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Οι εκδηλώσεις συνδέονται με την τοπική παράδοση και την ιστορική μνήμη της Σταμνάς και του Αιτωλικού, με αναφορές και στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Για τον Νίκο Αλιάγα, η συμμετοχή έχει και μια προσωπική διάσταση, καθώς η Σταμνά είναι ο τόπος καταγωγής του πατέρα του. Έτσι, η καλοκαιρινή του παρουσία στην περιοχή συνδυάζεται με τη συμμετοχή σε ένα από τα παραδοσιακά γεγονότα του χωριού.