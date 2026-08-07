Τα απόρρητα έγγραφα του FBI, στα οποία απέκτησε πρόσβαση το ερευνητικό δίκτυο «Prensa Ibérica» και αναδημοσίευσε το «elperiodico», φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τις αθέατες πτυχές των μέτρων ασφαλείας στο Μουντιάλ 2026.

Το Διεθνές Κέντρο Αστυνομικής Συνεργασίας (IPCC), υπό τον συντονισμό του FBI και τη συμμετοχή διεθνών αστυνομικών συνδέσμων, αξιολογούσε καθημερινά σενάρια τρομοκρατικών επιθέσεων, μηνύματα μίσους και περιστατικά παρενόχλησης σε βάρος πρωταγωνιστών της διοργάνωσης.

Σύμφωνα λοιπόν με τα απόρρητα έγγραφα του FBI στο επίκεντρο των απειλών βρέθηκε ο Λιονέλ Μέσι και η πιο μεγάλη απειλή εναντίον του ήταν όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στο αεροδρόμιο του Ντάλας και είπε ότι αυτός και δύο άλλοι κατευθύνονταν στο στάδιο της πόλης, όπου παιζόταν ο αγώνας Αργεντινής – Ιορδανίας, οπλισμένοι με «αυτοσχέδιες βόμβες και ένα ημιαυτόματο τουφέκι».

Στο μήνυμά τους, ανέφεραν ότι θα επιτεθούν σε «αστυνομικούς και παίκτες και από τις δύο ομάδες», αλλά ο φερόμενος ως τρομοκράτης έκανε «συγκεκριμένη αναφορά στον Λιονέλ Μέσι», σύμφωνα με την έκθεση ασφαλείας.

Ένας άλλος αγώνας της Αργεντινής, εναντίον της Αιγύπτου στις 7 Ιουλίου, αποτέλεσε επίσης αντικείμενο απειλής που διερευνήθηκε από το κέντρο διοίκησης της αστυνομίας. Ένας χρήστης στο «X» έγραψε: «Είμαι έτοιμος να μπω στο στάδιο στην Ατλάντα και να ανατινάξω τον Μέσι με τέσσερις βόμβες κολλημένες στο σώμα μου».

Αρκετοί ειδικοί σε εκρηκτικά, χειριστές σκύλων και τα σκυλιά βοήθειας K-9 ερεύνησαν το στάδιο της Ατλάντα, αφού και άλλος άνδρας κάλεσε την αστυνομία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ανέφερε ότι είχε αφήσει «τρεις βόμβες» σε τρεις κάδους απορριμμάτων στο στάδιο.

Ο δεύτερος παίκτης που δέχθηκε παρενόχληση ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στις 14 Ιουνίου, ένας αξιωματούχος της FIFA ανέφερε έναν «ύποπτο άνδρα» που έκανε «λεπτομερείς ερωτήσεις» σχετικά με το πού διέμενε ο Πορτογάλος σταρ.

Η αστυνομία του Χιούστον αναγνώρισε και συνέλαβε τον άνδρα στις 16 Ιουνίου, όταν βρισκόταν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Ρονάλντο με την Εθνική του ομάδα. Επίσης, ένας άλλος άνδρας συνελήφθη στο Τορόντο του Καναδά για ένα πολύ παρόμοιο περιστατικό, όταν ο Ρονάλντο βρισκόταν εκεί.

Αυτή τη φορά, ο οπαδός προσπάθησε να μπει σε ασανσέρ με τον Πορτογάλο σταρ, όταν εκείνος συνελήφθη. Ισχυρίστηκε ότι ήθελε απλώς να βγάλει μια selfie με τον Ρονάλντο.

Παράλληλα, ο Κίλιαν Εμπαπέ δέχθηκε «ξενοφοβικές» προσβολές, σύμφωνα με αστυνομικές αναφορές. Ακόμη και ένας Παραγουανός γερουσιαστής τον κατήγγειλε στο κοινωνικό δίκτυο «X».

Τέλος, η πιο σοβαρή περίπτωση απειλών ήταν για τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, ο οποίος σφύριξε τον αγώνα Αργεντινής – Αιγύπτου. Η ICPC αναφέρει ότι ο διαιτητής έλαβε «έξι χιλιάδες απειλητικά μηνύματα στο προσωπικό του WhatsApp», τα περισσότερα από τα οποία προέρχονταν από «πολίτες της Αιγύπτου».