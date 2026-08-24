Ο Νταβίντ Στρέλετς επιστρέφει στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ, με δημοσίευμα στην Αγγλία να υποστηρίζει ότι οι «ασπρόμαυροι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Σλοβάκο επιθετικό και πλέον βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Μίντλεσμπρο για να κλείσει ο παίκτης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Boro’s Voice, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την πλευρά του Σλοβάκου φορ και οι συζητήσεις συνεχίζονται πλέον με τη Μίντλεσμπρο για να βρεθεί η φόρμουλα της μετακίνησής του στη Θεσσαλονίκη.

[🥉] Middlesbrough forward David Strelec has agreed terms with Greek side PAOK as the two clubs look to reach an agreement



[@_The72] 👨🏻‍💻#Boro | #UTB pic.twitter.com/zOsd8znOs6 — The Boro’s Voice (@theborosvoice) August 24, 2026

Ο 25χρονος φορ έχει 39 συμμετοχές και 10 γκολ με την Εθνική Σλοβακίας, ενώ στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, σε δύο διαφορετικές θητείες, μέτρησε συνολικά 62 γκολ σε 167 αναμετρήσεις.