Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε με διάφορα ρεκόρ και ένα από αυτά αφορά την προσέλευση των φιλάθλων στα Fan Festival της FIFA.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από εννέα εκατομμύρια άνθρωποι (9.017.000) συγκεντρώθηκαν στα Fan Festival της FIFA σε 13 πόλεις υποδοχής στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάστημα 39 ημερών, καθιστώντας την διοργάνωση του 2026 την πιο πολυπληθή από τη διοργάνωση του 2006 στη Γερμανία, όταν και ξεκίνησαν τα φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 263.972 οπαδούς να παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής σε οκτώ Fan Festival.

Η μεγαλύτερη προσέλευση σημειώθηκε στις 27 Ιουνίου, όταν 543.020 άνθρωποι επισκέφθηκαν τους χώρους του Φεστιβάλ της FIFA για να παρακολουθήσουν την τελευταία ημέρα των αγώνων της φάσης των ομίλων, με την Πόλη του Μεξικού να καταγράφει τη μεγαλύτερη συνολική προσέλευση, 2.570.000 σε 36 ημέρες λειτουργίας.

«Για άλλη μια φορά, το Φεστιβάλ φιλάθλων της FIFA έδειξε την εξαιρετική δύναμη του ποδοσφαίρου να ενώνει και να εμπνέει οπαδούς από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια αξέχαστη ατμόσφαιρα που ήταν προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και πρόσθεσε:

«Θέλαμε η έκδοση του 2026 να είναι η μεγαλύτερη και πιο συμπεριληπτική έκφραση του πνεύματος του Φεστιβάλ οπαδών της FIFA μέχρι σήμερα, και η ανταπόκριση των οπαδών δείχνει ότι το πετύχαμε αυτό με στυλ. Ευχαριστούμε κάθε οπαδό, διοργανώτρια πόλη, εθελοντή, καλλιτέχνη και συνεργάτη που βοήθησαν να γίνει αυτό δυνατό, χωρίς αυτούς, δεν θα ήταν το ίδιο».

Οι 13 τοποθεσίες του Φεστιβάλ οπαδών της FIFA λειτούργησαν συνολικά για 348 ημέρες και σχεδόν 3.200 ώρες.

Η κλίμακα του προγράμματος του 2026 αντικατοπτρίστηκε σε μια σειρά από αξιοσημείωτα στοιχεία, πολλά από τα οποία έθεσαν νέα ρεκόρ:

9.017.000 συνολικά επισκέπτες

13 Φεστιβάλ οπαδών της FIFA

348 συνολικές ημέρες λειτουργίας

Σχεδόν 3.200 ώρες προγραμματισμού

104 αγώνες που προβλήθηκαν ζωντανά

Περισσότερες από 873 μουσικές εκδηλώσεις και ζωντανές εμφανίσεις

113 χώροι εμπορικών συνεργατών

Περισσότερες από 22.332 επισκέψεις μεμονωμένων Μέσων Ενημέρωσης

811 εκατομμύρια προβολές ψηφιακών βίντεο που δημιουργήθηκαν από περιεχόμενο του FIFA Fan Festival

Αξέχαστες στιγμές στις πόλεις υποδοχής

Ενώ οι ζωντανές προβολές αγώνων παρέμειναν το κεντρικό στοιχείο του προγράμματος, το Φεστιβάλ οπαδών της FIFA προσέφερε πολύ περισσότερα από το απλό ποδόσφαιρο.

Περισσότεροι από 873 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα εμφανίστηκαν στους 13 χώρους, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ονομάτων όπως οι Pitbull, The Chainsmokers, Ludacris, deadmau5, Imagine Dragons, Mötley Crüe, Chayanne, Flo Rida, Enrique Iglesias και Nora Fatehi.

Τοπικοί καλλιτέχνες, πολιτιστικές ομάδες, DJs και τοπικοί ερμηνευτές βοήθησαν επίσης να δοθεί σε κάθε Φεστιβάλ οπαδών της FIFA μια ξεχωριστή ταυτότητα και να αναδειχθεί η ποικιλομορφία των τριών χωρών που το φιλοξενούσαν.

Κάθε Φεστιβάλ οπαδών της FIFA αντανακλούσε τον χαρακτήρα και τον πολιτισμό της πόλης που το φιλοξενούσε, δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι εβδομάδων του τουρνουά.

Στα σημαντικότερα γεγονότα περιλαμβάνονται τα εξής:

Χιλιάδες οπαδοί παρακολούθησαν τη Συναυλία Αντίστροφης Μέτρησης της FIFA στο Φεστιβάλ οπαδών της FIFA στο Τορόντο την παραμονή του τουρνουά, καθώς η Νόρα Φατέχι ήταν η πρωταγωνίστρια μιας εκδήλωσης που περιελάμβανε επίσης συναυλίες σε τρεις άλλες πόλεις υποδοχής.

Πάνω από 781.500 οπαδοί γέμισαν την κεντρική πλατεία Ζόκαλο στην Πόλη του Μεξικού για να παρακολουθήσουν τους πέντε αγώνες της χώρας τους στο τουρνουά, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό θεατών και στις τρεις μεξικανικές εγκαταστάσεις για τους αγώνες του Μεξικό να ανέρχεται στους 285.126.

Η Ατλάντα παρουσίασε ένα από τα πιο ποικίλα ψυχαγωγικά προγράμματα σε όλο το δίκτυο του Φεστιβάλ Φιλάθλων της FIFA, φέρνοντας κοντά διεθνείς καλλιτέχνες, ντόπιους μουσικούς, όπερες, ορχήστρες, μπάντες και καλλιτέχνες τσίρκου.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Mötley Crüe εμφανίστηκε στο Βανκούβερ, μαζί με άλλους καλλιτέχνες στην καναδική πόλη, όπως οι Flo Rida και Kaytranada. Εν τω μεταξύ, το Μοντερέι φιλοξένησε πέντε μεγάλες συναυλίες με πρωταγωνιστές τους Imagine Dragons, τον Enrique Iglesias, τους Grupo Firme, τους Chayanne και την Carín León.

Το Φεστιβάλ οπαδών της FIFA στο Ντάλας, τη Γκουανταλαχάρα, το Χιούστον, την Πόλη του Μεξικού και τη Φιλαδέλφεια παρέμεινε ανοιχτό για κάθε αγωνιστική του τουρνουά, παρέχοντας στους συμμετέχοντες μια σειρά από παραστάσεις στην κεντρική σκηνή.

Οι τοποθεσίες στο Μαϊάμι και το Τορόντο ήταν μεταξύ εκείνων όπου το προγραμματισμένο πρόγραμμα επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει ακόμη περισσότερες ημερομηνίες λόγω της μεγάλης ζήτησης.

«Το Φεστιβάλ οπαδών της FIFA έγινε μια από τις καθοριστικές εμπειρίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έδωσε σε εκατομμύρια οπαδούς την ευκαιρία να ζήσουν μαζί το τουρνουά, ακόμη και χωρίς εισιτήριο αγώνα.

Ο συνδυασμός ζωντανού ποδοσφαίρου, ψυχαγωγίας, τοπικής κουλτούρας και πάθους των οπαδών δημιούργησε μια ατμόσφαιρα μοναδική για κάθε διοργανώτρια πόλη, αλλά συνδεδεμένη και με τις τρεις χώρες», είπε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.