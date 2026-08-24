Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, κρατούν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι που ήρθε στον κόσμο την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 σε ιδιωτική κλινική.

Τις λεπτομέρειες για τον ερχομό της μικρής έκανε γνωστό το ίδιο το νοσηλευτικό ίδρυμα μέσα από δημοσίευση στον λογαριασμό του στο Instagram, κατά την αποχώρηση του ζευγαριού τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

«Ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης και σύζυγός του Γεωργία Κρασσά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδάκι τους στην Κλινική ΡΕΑ, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Το νεογέννητο κοριτσάκι και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό τους, κ. Δημήτριο Πολύζο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Η πορεία του ζευγαριού και η οικογένεια

Η σχέση τους μετρά αρκετά χρόνια, με τους ίδιους να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Η Γεωργία Κρασσά, η οποία δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο, στάθηκε στο πλευρό του πριν από τη συμμετοχή του στη σειρά «Σασμός».

Σε παλαιότερη τηλεοπτική του τοποθέτηση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τον Μάρτιο του 2022, ο ίδιος είχε αναφερθεί στη σύντροφό του λέγοντας: «Νιώθω παράφορα ερωτευμένος με τη Γεωργία. Αυτό το πλάσμα έχει έρθει και έχει φωτίσει τη ζωή μου».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ήδη έναν γιο, τον Αχιλλέα, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2021. Αναφερόμενος στην περίοδο εκείνη και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο ηθοποιός είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη»: «Ο ρόλος μου ως πατέρας ξεκίνησε παράλληλα με τα γυρίσματα του “Σασμού” και δεν προλάβαινα να είμαι δίπλα στον γιο μου ουσιαστικά. Ζω σε μια ισορροπία. Όταν τελείωσε ο “Σασμός”, χτύπησε το τηλέφωνό μου για άλλη σειρά, αλλά η προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου».

Παράλληλα, σε άλλη συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» τον Οκτώβριο του 2024, είχε σημειώσει για τη σχέση τους: «Αγωνίζομαι να είμαι καλύτερος σύντροφος».

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στις 11 Ιουνίου 2022 στο Κορωπί, συνδυάζοντας την τελετή με τη βάφτιση του πρώτου τους γιου.