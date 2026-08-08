Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του Ολυμπιακού βάζουν οι Αφρικανοί τον Ελίες Σκίρι. Ο 31χρονος μέσος (καθαρό 6άρι) είναι αρχηγός της Εθνικής Τυνησίας με 86 συμμετοχές και τέσσερα γκολ και έχει συμβόλαιο με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα λοιπόν με το «africafoot.com», το μέλλον του Σκίρι είναι πιθανό να είναι μακριά από την Φρανκφούρτη, πριν από το κλείσιμο της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς ο Τυνήσιος μέσος είναι σε διαπραγματεύσεις με τρεις συλλόγους την Σεβίλλη, την Φιορεντίνα και τον Ολυμπιακό.

«Ο Ολυμπιακός έχει επίσης μπει στην κούρσα για τον παίκτη. Ο σύλλογος με έδρα τον Πειραιά επιδιώκει να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του με έναν παίκτη με εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και βλέπει τον Σκίρι ως ιδανικό υποψήφιο για να φέρει σταθερότητα και ηγεσία», αναφέρει χαρακτηριστικά το Αφρικανικό Μέσο.

Ο Σκίρι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις ακαδημίες της Γκαλιά Κλαμπ Λουνέλ το 1999 και το 2010 εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μονπελιέ, όπου παρέμεινε ως το 2015. Το 2015 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Με τη Μονπελιέ αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

Τον Ιούλιο του 2019 μεταγράφηκε στην Κολωνία, όπου παρέμεινε για τέσσερις σεζόν, από το 2019 έως το 2023, και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την Κολωνία, μετακόμισε ως ελεύθερος στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.