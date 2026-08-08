Οι φιλικοί αγώνες της ΑΕΚ και του Άρη ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (8/8).

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Athens Kallithea στις 20:00 ενώ την ίδια ώρα ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 Novasports Prime Γιουβέντους – Ίντερ Calcio Italiano Only in Perth

15:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Κατατακτήριες Δοκιμές)

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπραν – ΠΑΟΚ UEFA Champions League Γυναικών

17:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Tissot Sprint)

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup ΗνωμένοΒασίλειο

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Athens Kallithea FC Φιλικός Αγώνας

20:00 Novasports Prime Άρης – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας

21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΠΟΕΛ – Κηφισιά Φιλικός Αγώνας

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Σκάι – Ιντιάνα Φίβερ WNBA Regular Season

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστρέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

23:00 Action 24 Τίγκρε – Ρίβερ Πλέιτ Liga Profesional Clausura