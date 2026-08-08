Μήνυμα Μαρινάκη σε όλους

Καθόλου ικανοποιημένος δεν είναι ο Μαρινάκης με την εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ναϊμέγκεν και στα φιλικά που προηγήθηκαν. Ο πρόεδρος των ερυθρόλευκων είχε τονίσει, στην παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη, πως τα διαθέσιμα λεφτά για μεταγραφές φτάνουν και περισσεύουν αν γίνουν σωστές κινήσεις. Το γεγονός επομένως ότι δεν είναι ικανοποιημένος με όσα έχει δει ως τώρα, αποτελεί μήνυμα για όλους. Από τον προπονητή και τους παίκτες μέχρι τους ανθρώπους της διοίκησης. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουν καλύτερα από εδώ και πέρα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν συνέπειες.

Πάει για άλλες 5-6 μεταγραφές

Ο Ολυμπιακός συνηθίζει να είναι πολύ δραστήριος στις μεταγραφές και αυτό δεν αλλάζει. Ήδη έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και θα γίνουν κι άλλες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν και θα αποκτήσουν αριστερό μπακ, δύο χαφ, σίγουρα έναν φορ και ενδεχομένως δύο, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει κι άλλη μεταγραφή για το δεξί άκρο της άμυνας. Έχουν δηλαδή πολλή δουλειά να κάνουν ακόμη και πολλή δουλειά θα έχει και ο προπονητής στη συνέχεια για να βάλει στην ομάδα τους νέους και να δέσει το σύνολο.

Θα φύγουν με τους όρους του Ολυμπιακού

Δεν θα υπάρξουν μόνο αφίξεις πάντως στον Ολυμπιακό αλλά και αποχωρήσεις και δύο θα είναι από την επίθεση. Οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ είναι φευγάτοι και στη Γαλλία υποστηρίζουν πως μπορεί να αγωνίζεται στη Ligue 1 τη νέα σεζόν. Η Λιλ θέλει τον Ιρανό, ενώ ο Ουκρανός είναι στη λίστα της Λιόν, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός για ένα εξάμηνο την περασμένη σεζόν. Στον Πειραιά θέλουν να ξεκαθαρίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα αυτά τα θέματα, με τους δικούς τους όρους όμως. Δεν πρόκειται να… χαρίσουν ούτε τον Ταρέμι, ούτε τον Γιάρεμτσουκ, ούτε κανέναν άλλο παίκτη.

Φορ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Στον ΠΑΟΚ προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός φορ αλλά αυτός δεν θα είναι ο Ιωαννίδης. Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν φήμες για τον Έλληνα επιθετικό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Λίσι όμως δεν θέλει ακόμη ένα βαρύ κορμί μπροστά αλλά κάποιον πιο κοντό και γρήγορο, ο οποίος θα δένει καλά με τον Μύθου ή τον Γερεμέγεφ. Οι Βιεϊρίνια και Μάτος ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ο προπονητής περιμένει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το κλείσιμο και αυτής της εκκρεμότητας ώστε να έχει έτοιμο το ρόστερ με το οποίο θα δουλέψει.

Εικονική πραγματικότητα

Όλα καλά τα βλέπει στη διαιτησία ο Γκαγκάτσης, όπως είπε στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League. Η ΕΠΟ θέλει πάση θυσία να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι τη νέα σεζόν, προοπτική με την οποία συμφωνεί ο ΠΑΟΚ. Πώς μπορεί όμως να συμφωνήσει κάποιος ότι είναι όλα καλά με τους Έλληνες διαιτητές, όταν δεν υπάρχει ούτε ένας διεθνής πλέον ενώ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν όλες οι ομάδες, μεγάλες και μικρές, είχαν παράπονα από τα σφυρίγματά τους; Ο ίδιος ο Λανουά άλλωστε είχε πει ότι θα χρειαστούν 4-5 χρόνια για να επανέλθουν οι Έλληνες στα ντέρμπι. Τι άλλαξε μέσα σε λίγους μήνες και είναι έτοιμοι πλέον;

Τα δεδομένα για Παυλίδη

Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Παυλίδη, για τον οποίο όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχοντας μπει φουριόζος και στη νέα σεζόν με τη Μπενφίκα, ο διεθνής φορ δεν καίγεται για να αποχωρήσει από τη Λισαβόνα. Αυτό, όπως τονίζουν και οι Πορτογάλοι, θα αλλάξει μόνο αν υπάρξει ενδιαφέρον από ομάδα μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Γι’ αυτό και δεν τρελαίνεται με την προοπτική της Φενέρμπαχτσε, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν πολλά λεφτά, τόσο στη Μπενφίκα όσο και στον ίδιο. Αν είναι να φύγει από την Πορτογαλία, θα φύγει για Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία ή Γερμανία. Όχι για την Τουρκία, λένε όσοι είναι κοντά του.