Σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα ήρθε η Λίβερπουλ για την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με την μορφή του δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με γρήγορους ρυθμούς, με τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό στόπερ να μετακομίζει στο «Άνφιλντ» για να τεθεί υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα και να γίνεται συμπαίκτης του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Αραούχο δεν ήταν βασικός την τελευταία χρονιά στην Μπαρτσελόνα, ενώ είχε και αρκετούς τραυματισμούς, που τον πήγαν πιο πίσω στην ιεραρχία.

Έτσι στη Λίβερπουλ θα πάρει τη θέση του Ιμπραχίμ Κονατέ, που μετακόμισε ως ελεύθερος στη Ρεάλ Μαδρίτης.