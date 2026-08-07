Οι επιλογές που κάνετε τις τελευταίες ώρες της ημέρας μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα.

Κανένα ρόφημα δεν μπορεί να «διορθώσει» τη γλυκόζη μέσα σε μία νύχτα. Ωστόσο, ορισμένες επιλογές μπορεί να συμβάλουν στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων, επειδή ενισχύουν την ενυδάτωση, προσφέρουν πρωτεΐνη ή αντικαθιστούν τα ζαχαρούχα βραδινά σνακ και ροφήματα.

Σύμφωνα με διατροφολόγους στο Health, τα παρακάτω ροφήματα είναι πέντε εξαιρετικές επιλογές για ρύθμιση του σακχάρου κατά τη διάρκεια που κοιμάστε…

1. Γάλα σόγιας χωρίς ζάχαρη

Το γάλα σόγιας χωρίς ζάχαρη αποτελεί μια χορταστική επιλογή πριν από τον ύπνο, καθώς περιέχει πρωτεΐνες και υγιεινά λιπαρά, ενώ έχει ελάχιστη ή καθόλου πρόσθετη ζάχαρη. Μια μερίδα περίπου 240 ml προσφέρει συνήθως γύρω στα 7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη μπορεί να επιβραδύνει την πέψη και να συμβάλει στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περιέχει επίσης φυτικές ενώσεις που ονομάζονται ισοφλαβόνες. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι ισοφλαβόνες ενδέχεται να βοηθούν το σώμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ινσουλίνη, την ορμόνη που μεταφέρει τη γλυκόζη από το αίμα στα κύτταρα, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, οι ισοφλαβόνες μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής, η οποία συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη.

2. Ρόφημα πρωτεΐνης

Ένα μικρό ρόφημα πρωτεΐνης – χωρίς ζάχαρη – πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση σταθερότερων επιπέδων σακχάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ορισμένες έρευνες δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης πριν από τον ύπνο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι μύες βοηθούν το σώμα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τη γλυκόζη του αίματος.

Αναζητήστε ένα ρόφημα που προσφέρει τουλάχιστον 15 έως 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και περιέχει ελάχιστη ή καθόλου πρόσθετη ζάχαρη. Η συγκεκριμένη ποσότητα αποτελεί μια ουσιαστική πηγή πρωτεΐνης για τους περισσότερους ενήλικες, χωρίς να μετατρέπει το ρόφημα σε ένα βαρύ σνακ πριν από τον ύπνο.

3. Τσάι χαμομηλιού

Το χαμομήλι χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως ένα καταπραϋντικό βραδινό ρόφημα. Οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρει ορισμένα οφέλη και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Περιέχει φυσικές φυτικές ενώσεις που ονομάζονται φλαβονοειδή, μεταξύ των οποίων και η απιγενίνη, οι οποίες διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Mελέτες σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 διαπίστωσαν ότι η τακτική κατανάλωση χαμομηλιού βελτίωσε δείκτες όπως το σάκχαρο νηστείας, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ή HbA1c –η οποία αποτυπώνει τον μέσο όρο του σακχάρου περίπου των τελευταίων τριών μηνών– και τα επίπεδα ινσουλίνης.

Ένα ακόμη πιθανό όφελος είναι ότι το χαμομήλι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του ύπνου. Ο ποιοτικός ύπνος, με τη σειρά του, επιτρέπει στο σώμα να ρυθμίζει αποτελεσματικότερα το σάκχαρο.

4. Τσάι κανέλας

Η κανέλα παρουσιάζεται συχνά ως ένας φυσικός τρόπος μείωσης του σακχάρου στο αίμα. Μελέτες – αν και μικρές – έχουν δείξει ότι μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, διευκολύνοντας τα κύτταρα να απορροφήσουν τη γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος.

5. Γάλα

Ένα ποτήρι γάλα με χαμηλά ή καθόλου λιπαρά πριν από τον ύπνο μπορεί επίσης να αποτελέσει μια καλή επιλογή. Το γάλα περιέχει φυσικά πρωτεΐνες μαζί με υδατάνθρακες. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός μπορεί να επιβραδύνει την πέψη σε σύγκριση με την κατανάλωση ενός ζαχαρούχου ροφήματος.

Προσφέρει επίσης ασβέστιο και μαγνήσιο, δύο θρεπτικά συστατικά που συμμετέχουν στη φυσιολογική λειτουργία της ινσουλίνης. Αποφύγετε τις αρωματισμένες ή σοκολατούχες εκδοχές, οι οποίες συχνά περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και μπορούν να αυξήσουν γρηγορότερα τη γλυκόζη του αίματος.

Η σημασία της ενυδάτωσης πριν από τον ύπνο

Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, αλλά η επαρκής ενυδάτωση είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου. Όταν δεν καταναλώνετε αρκετά υγρά, το αίμα γίνεται πιο συμπυκνωμένο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της τιμής του σακχάρου, επειδή υπάρχει λιγότερο νερό στην κυκλοφορία του αίματος για να αραιώσει τη γλυκόζη.

Η επαρκής πρόσληψη υγρών βοηθά επίσης τα νεφρά να απομακρύνουν την επιπλέον γλυκόζη μέσω των ούρων και υποστηρίζει πολλές από τις φυσιολογικές διαδικασίες που συμμετέχουν στη ρύθμιση του σακχάρου. Για τον λόγο αυτόν, το νερό παραμένει μια έξυπνη επιλογή για τις βραδινές ώρες. Μπορείτε να του προσθέσετε λίγες σταγόνες λεμονιού για περισσότερη γεύση ή να επιλέξετε ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη.