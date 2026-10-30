Ένα παγωμένο τσάι, μια δροσερή λεμονάδα, ένα αναψυκτικο ή ένας καφές με κρέμα ή σιρόπι μπορεί να μη παραπέμπουν σε κάποιο γλυκό επιδόρπιο. Ωστόσο, η ζάχαρη που κρύβουν μπορεί να ξεπερνά εκείνη ενός ντόνατ με γλάσο.

Οι συστάσεις για την ημερήσια ποσότητα ζάχαρης

Η κατανάλωσή υψηλής ποσότητας ζάχαρης συνδέεται με διάφορες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, μεταξύ των οποίων η αύξηση βάρους με ό,τι συνεπάγεται, οι καρδιακές παθήσεις ακόμη και η αύξηση του κινδύνου για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Οι συστάσεις για τους άνδρες είναι να περιορίζουν τα πρόσθετα σάκχαρα στα 9 κουταλάκια του γλυκού, δηλαδή 36 γραμμάρια, ημερησίως και για τις γυναίκες να μην ξεπερνούν τα 6 κουταλάκια, δηλαδή 25 γραμμάρια.

Οι ποσότητες αυτές – που αντιστοιχούν σε περίπου 10 γραμμάρια ζάχαρης ανά γεύμα – μπορεί να φαίνονται αρκετές για να απολαμβάνετε ακόμη και τα αγαπημένα σας γλυκά. Ωστόσο, τα ζαχαρούχα ροφήματα μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα το ημερήσιο περιθώριο πρόσληψης.

Πρόσθετα και φυσικά σάκχαρα: Ποια η διαφορά

Είναι σημαντικό να ξεχωρίζετε τα πρόσθετα σάκχαρα από εκείνα που υπάρχουν φυσικά σε τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά. Αυτά τα τρόφιμα περιέχουν απλά σάκχαρα, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη γλυκόζη στο αίμα.

Παράλληλα, όμως, προσφέρουν θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά, που υποστηρίζουν τη μεταβολική υγεία και συνδέονται με οφέλη για τον οργανισμό.

Αντίθετα, όταν προστίθενται σάκχαρα με τη μορφή γλυκόζης, φρουκτόζης, σακχαρόζης, σιροπιού καλαμποκιού ή ακόμη και φυσικών γλυκαντικών, όπως το μέλι και το σιρόπι σφενδάμου, η συστηματική υπερκατανάλωσή τους δεν έχει αρνητικές επιδράσεις.

Σαν να πίνεις ένα ντόνατ…

Από το γλυκό κρύο τσάι μέχρι τους καφέδες με κρέμες, σιρόπια και πλούσιες γαρνιτούρες, ακολουθούν έξι δημοφιλείς κατηγορίες ροφημάτων που σύμφωνα με διατροφολόγους στο Eating Well αξίζει να προσέξετε πριν από την επόμενη γουλιά.

1. Παγωμένο τσάι με ζάχαρη

Το φρεσκοπαρασκευασμένο τσάι που σερβίρεται κρύο, χωρίς προσθήκες, δεν περιέχει ζάχαρη και δεν δίνει θερμίδες. Το γλυκό παγωμένο τσάι, όμως, είναι διαφορετική περίπτωση.

Παρότι μπορεί να φαίνεται πιο υγιεινή εναλλακτική από ένα αναψυκτικό, πολλά παγωμένα τσάγια περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης. Ένα ποτήρι περίπου 240 ml μπορεί να περιέχει 19 γραμμάρια πρόσθετων σακχάρων ή και περισσότερα.

Γι’ αυτό χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος της ετικέτας. Πολλά προϊόντα έχουν διαφορετικά γλυκαντικά και συνδυασμούς, με αποτέλεσμα η περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα να ποικίλλει σημαντικά.

2. Τσάι με μέλι

Το μέλι σε ένα ροφημα μπορεί να σας δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για πιο υγιεινή επιλογή από ένα προϊόν με ζάχαρη ή σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπολογίζεται ως πρόσθετο σάκχαρο όταν προστίθεται σε ένα ρόφημα, ακόμη κι αν θεωρείται πιο φυσικό. Η διαφορά του από τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο βρίσκεται στη μοριακή του σύσταση, με το μέλι να έχει μεγαλύτερη αναλογία φρουκτόζης.

Μια μερίδα περίπου 240 ml έτοιμου τσάι με μέλι μπορεί να περιέχει έως και 18 γραμμάρια πρόσθετων σακχάρων, ποσότητα παρόμοια με εκείνη άλλων γλυκών τσαγιών. Σε ό,τι αφορά δε τη μεταβολική υγεία, η ζάχαρη και το μέλι έχουν παρόμοιες επιδράσεις, ιδιαίτερα όταν προστίθενται σε μεγάλες ποσότητες.

3. Αναψυκτικά

Τα αναψυκτικά χαρακτηρίζονται συχνά ροφήματα με «κενές θερμίδες», καθώς προσφέρουν ζάχαρη χωρίς άλλα ουσιαστικά διατροφικά οφέλη. Μια μερίδα περίπου 240 ml περιέχει 15 γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης. Αυτή η ποσότητα ζάχαρης αντιστοιχεί σε περίπου 60 θερμίδες.

Η τακτική κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων, όπως τα αναψυκτικά, συνδέεται με υψηλότερο σωματικό βάρος και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, καρδιαγγειακών παθήσεων και αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου.

Τα αναψυκτικά διαίτης συνήθως περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά, τα οποία μπορεί να μην έχουν τις ίδιες άμεσες δυσμενείς μεταβολικές επιδράσεις με τη ζάχαρη των συμβατικών αναψυκτικών, ωστόσο, έρευνες συνδέουν την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τους με μεγαλύτερη περίμετρο μέσης, διαβήτη και καρδιακά προβλήματα. Παρότι η έρευνα συνεχίζεται, οι διατροφολόγοι συνιστούν να περιορίζετε και τα αναψυκτικά διαίτης.

4. Αθλητικά – ενεργειακά ποτά

Τα ενεργειακά ποτά και τα αθλητικά ποτά ηλεκτρολυτών μπορούν να περιέχουν νερό, μέταλλα και βιταμίνες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν και αρκετή πρόσθετη ζάχαρη.

Συχνά καταναλώνονται χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για την οποία προορίζονται, οδηγώντας σε υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης, προειδοποιούν διατροφολόγοι.

Μια μερίδα περίπου 240 ml μπορεί να περιέχει 15 γραμμάρια ζάχαρης ή περισσότερα. Αυτή η ποσότητα μπορεί να είναι χρήσιμη σε αθλητές που χρειάζονται αναπλήρωση των αποθεμάτων γλυκογόνου κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης.

Το πρόβλημα προκύπτει όταν τέτοια ποτά καταναλώνονται από ανθρώπους που δεν κάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα. Εάν δεν χρειάζεστε αναπλήρωση κατά τη διάρκεια ή μετά την άσκηση, ή ενώ εργάζεστε σε συνθήκες ζέστης, το απλό νερό και μια ποικιλία τροφίμων πλούσιων σε νερό και ηλεκτρολύτες, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, μπορούν να αποτελέσουν καλύτερη επιλογή για ενυδάτωση και πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων.

5. Ροφήματα καφέ

Ο σκέτος καφές, ζεστός ή κρύος, δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη και μπορεί να προσφέρει οφέλη στην υγεία. Όταν όμως προστεθούν αρωματισμένα σιρόπια, κρέμες, σαντιγί ή παγωτό, η ποσότητα ζάχαρης αυξάνεται κατακόρυφα.

Ιδιαίτερα τα ροφήματα καφέ που παρασκευάζονται στο μπλέντερ συχνά περιέχουν υπερβολική ζάχαρη. Είναι ενδεικτικό πως περίπου δύο κουταλιές της σούπας από σιρόπι βανίλιας μπορούν να προσθέσουν περισσότερα από 20 γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης στο ρόφημά σας.

Η ποσότητα και η συχνότητα κάνουν τη διαφορά

Ένα ζαχαρούχο ρόφημα περιστασιακά δεν θα ακυρώσει έναν κατά τα άλλα υγιεινό τρόπο ζωής. Η τακτική κατανάλωσή τους, όμως, θα ανεβάσει γρήγορα την πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων σε υψηλά επίπεδα.

Το βασικό πρόβλημα είναι η μεγάλη ποσότητα ζάχαρης που συχνά κρύβεται σε κάθε μερίδα – πολύ περισσότερη από όση θα περιμένατε. Ελέγχετε τις ετικέτες και επιλέγετε συχνότερα πιο θρεπτικές εναλλακτικές (ανθρακούχο νερό με λίγο φυσικό χυμό φρούτων, αφεψήματα χωρίς ζάχαρη ή φρέσκα smoothies με φρούτα, λαχανικά, σπόρους και άλλα θρεπτικά συστατικά), ώστε να γνωρίζετε τι πραγματικά περιέχει το ποτήρι σας.