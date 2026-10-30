Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ισχυρισμός ότι το κερί με το οποίο επικαλύπτονται τα μήλα είναι επικίνδυνο για την υγεία και πρέπει να αφαιρείται πριν από την κατανάλωσή τους. Οι σχετικές αναρτήσεις έχουν οδηγήσει αρκετούς ανθρώπους είτε να αποφεύγουν εντελώς τα μήλα είτε να καταφεύγουν σε χρονοβόρες διαδικασίες καθαρισμού, χρησιμοποιώντας μαγειρική σόδα, τρίψιμο ή ακόμη και βράσιμο των φρούτων.

Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Αντίθετα, το κερί που χρησιμοποιείται στα μήλα έχει συγκεκριμένο σκοπό, ενώ τα υλικά που εφαρμόζονται για την επικάλυψή τους θεωρούνται ασφαλή για κατανάλωση.

Το τελευταίο διάστημα, οι συμβουλές υγείας από ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, όπως ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αλλά και διαδικτυακοί influencers με μεγάλο αριθμό ακολούθων, έχουν αυξηθεί. Παρότι πολλοί γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να υιοθετούν άκριτα όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο, η επαναλαμβανόμενη προβολή ενός ισχυρισμού μπορεί τελικά να τον κάνει να φαίνεται πειστικός, ακόμη και όταν δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Με αφορμή τις ανησυχίες για το κερί στα μήλα, γιατρός οικογενειακής ιατρικής και ειδικός στην ασφάλεια τροφίμων εξηγούν τι πραγματικά ισχύει και αν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε τα συγκεκριμένα φρούτα.

Γιατί επικαλύπτονται τα μήλα με κερί

Η επικάλυψη των μήλων με κερί δεν γίνεται επειδή τα φρούτα είναι επικίνδυνα ή χρειάζονται κάποια ειδική επεξεργασία για να καταστούν ασφαλή. Πρόκειται για μια διαδικασία που αποσκοπεί στη διατήρηση της ποιότητάς τους.

Όπως εξήγησε η Κάρλα Λ. Σουάν, επίκουρη καθηγήτρια και ειδική σε θέματα ασφάλειας τροφίμων στο Τμήμα Διατροφικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, «η επικάλυψη με κερί είναι ένα βήμα διατήρησης της ποιότητας και όχι ένας κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων».

Τα μήλα, όπως και άλλα φρούτα και λαχανικά, παράγουν φυσικά μια λεπτή κηρώδη επίστρωση, η οποία ονομάζεται εφυμενίδα ή «άνθος». Το φυσικό αυτό στρώμα βοηθά το φρούτο να διατηρεί την υγρασία του και να αντιστέκεται στους μικροοργανισμούς.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτής της φυσικής προστατευτικής επίστρωσης αφαιρείται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εμπορικού πλυσίματος και διαχείρισης που ακολουθούν τη συγκομιδή των μήλων.

Παρότι το κερί συμβάλλει στη γυαλιστερή εμφάνιση των φρούτων, κάνοντάς τα πιο ελκυστικά, ο βασικός λόγος για τον οποίο οι παραγωγοί το χρησιμοποιούν είναι η αντικατάσταση του φυσικού κεριού που χάνεται κατά την επεξεργασία.

Η λεπτή επίστρωση από κερί κατάλληλο για τρόφιμα βοηθά τα μήλα να διατηρούν την υγρασία τους κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά τους, όπως εξήγησε η Σουάν.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται από παραγωγούς σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Χονγκ Κονγκ, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς τα μήλα συχνά αποθηκεύονται για μήνες υπό συνθήκες ψύξης. Χωρίς την επικάλυψη με κερί, τα μήλα θα έχαναν νερό πιο γρήγορα, θα συρρικνώνονταν, θα μαλάκωναν και θα ζάρωναν, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χωρίς τη χρήση εδώδιμων κεριών, περισσότερο από το ένα τρίτο των μήλων θα αλλοιωνόταν πριν προλάβει να φτάσει στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Είναι ασφαλές να καταναλώνουμε το κερί στα μήλα;

Η χρήση κεριού στα φρούτα και τα λαχανικά δεν αποτελεί πρόσφατη πρακτική. Οι παραγωγοί εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο από το 1924, δηλαδή εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Σήμερα, όλα τα κεριά που χρησιμοποιούνται στα μήλα στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για τρόφιμα, θεωρούνται ασφαλή για κατανάλωση και έχουν λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Όπως εξήγησε η Κάρλα Λ. Σουάν, τα συγκεκριμένα κεριά «συχνά προέρχονται από φυσικές πηγές, όπως η σελάκ ή το κερί καρναούμπα από φύλλα φοίνικα. Μερικές φορές, οι παραγωγοί μήλων αναμειγνύουν διαφορετικούς τύπους κεριού, προκειμένου να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη γυαλάδα, την προστασία από την απώλεια υγρασίας και την υφή».

Τα ονόματα ορισμένων από αυτά τα συστατικά ενδέχεται να προκαλούν επιφυλάξεις στους καταναλωτές. Ωστόσο, οι επιστημονικές αξιολογήσεις των αρμόδιων οργανισμών δεν επιβεβαιώνουν ότι η χρήση τους ως πρόσθετα τροφίμων δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Ειδικότερα, ομάδα επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει ανησυχία για γονοτοξικότητα» από τη χρήση του κεριού καρναούμπα ως πρόσθετου τροφίμων, όπως συμβαίνει και στην επικάλυψη των μήλων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χρήση του «δεν θα αποτελούσε ζήτημα ασφάλειας».

Αντίστοιχα, το 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η σελάκ «δεν είναι πιθανό να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία» όταν χρησιμοποιείται ως επικάλυψη φρούτων.

Τα συγκεκριμένα κεριά διαθέτουν επίσης την αμερικανική πιστοποίηση GRAS (Generally Recognized as Safe), η οποία σημαίνει ότι αναγνωρίζονται γενικά ως ασφαλή.

Παρότι ορισμένα συστατικά που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο GRAS απαγορεύονται σε άλλες χώρες, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο κερί των μήλων έχουν εγκριθεί από διάφορους διεθνείς οργανισμούς ασφάλειας τροφίμων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κέντρο Ασφάλειας Τροφίμων του Χονγκ Κονγκ, καθώς και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ηνωμένων Εθνών.

Πόσο κερί καταναλώνουμε όταν τρώμε ένα μήλο

Για όσους εξακολουθούν να αισθάνονται επιφυλακτικοί απέναντι στην κατανάλωση μήλων με κηρώδη επικάλυψη, υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που μπορεί να τους καθησυχάσει.

Όπως εξήγησε ο δρ Άλεξ ΜακΝτόναλντ, γιατρός οικογενειακής ιατρικής στο Kaiser Permanente της Νότιας Καλιφόρνιας, η ποσότητα κεριού που χρησιμοποιείται συνήθως για κάθε μήλο αντιστοιχεί περίπου σε μία σταγόνα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ακόμη και η κατανάλωση μεγαλύτερου αριθμού μήλων με επικάλυψη κεριού δεν αλλάζει το επίπεδο ασφάλειάς τους.

«Δεν υπάρχει γνωστή επικίνδυνη ποσότητα κεριού κατάλληλου για τρόφιμα που μπορεί να καταναλωθεί μέσω των φρούτων. Η κατανάλωση ενός μήλου ή 10 μήλων δεν κάνει ουσιαστική διαφορά ως προς την ασφάλεια του κεριού, επειδή η επικάλυψη αποτελεί ένα εξαιρετικά μικρό μέρος του φρούτου και δεν είναι τοξική», εξήγησε.

Τι συμβαίνει στο κερί μετά την κατανάλωση του μήλου

Ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί τους καταναλωτές αφορά το τι συμβαίνει στο κερί όταν εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της κατανάλωσης ενός μήλου.

Σύμφωνα με τον δρ Άλεξ ΜακΝτόναλντ, η διαδικασία είναι απλή, καθώς το κερί δεν απορροφάται από τον οργανισμό και αποβάλλεται μέσω του πεπτικού συστήματος.

«Το κερί δεν απορροφάται και περνά μέσα από το πεπτικό σας σύστημα», ανέφερε ο γιατρός, εξηγώντας ότι στη συνέχεια αποβάλλεται μέσω των κοπράνων.

Γιατί δεν πρέπει να αποφεύγουμε τα μήλα

Πέρα από το ζήτημα της ασφάλειας του κεριού, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτούνται για την αφαίρεσή του μπορεί τελικά να έχουν αρνητική συνέπεια, εάν αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την κατανάλωση φρούτων.

Ο δρ ΜακΝτόναλντ υπενθύμισε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες φρούτων και φυτικών ινών, ενώ τα μήλα αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για να εντάξουν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά στη διατροφή τους.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν λαμβάνουν αρκετά φρούτα και φυτικές ίνες από τη διατροφή τους και τα μήλα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να προσθέσουν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, ώστε να διατηρήσουν την υγεία τους. Άλλωστε, ένα μήλο την ημέρα κρατά τον γιατρό μακριά», κατέληξε.