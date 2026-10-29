Πίσω από τη γλυκόξινη γεύση του ροδιού βρίσκονται πολύτιμες φυτικές ενώσεις που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής έρευνας: Μπορούν να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή, ακόμη και τα βακτήρια του εντέρου.

Ο χυμός του έχει συνδεθεί εν γένει με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, για αυτό και οι διατροφολόγοι συστήνουν τη συχνή κατανάλωσή του ως μέρος μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά. Ακολουθούν τα 4 σημαντικότερα – και επιστημονικά τεκμηριωμένα – οφέλη του, αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζετε και να προσέχετε πριν βάλετε περισσότερο ρόδι στην καθημερινότητά σας…

1. Βοηθάει ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Η κατανάλωση ροδιού ή χυμού ροδιού συμβάλλει στη βελτίωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, η οποία αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες καρδιοπάθειας. Οι σπόροι και ο χυμός του ροδιού είναι καλές πηγές καλίου, ενός μετάλλου που βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης. Η αύξηση της πρόσληψης καλίου μέσω της διατροφής μπορεί να συμβάλει στη μείωσή της.

Παράλληλα, οι πολυφαινόλες του ροδιού αναστέλλουν το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης, γνωστό ως ACE. Πρόκειται για δράση παρόμοια με εκείνη μιας κατηγορίας αντιυπερτασικών φαρμάκων, των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης. Από έρευνες έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η κατανάλωση 300 ml χυμού ροδιού μπορεί να μειώσει τη συστολική, δηλαδή τη «μεγάλη», πίεση κατά 5 mmHg.

2. Βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερίνης

Ο χυμός ροδιού μπορεί να υποστηρίζει τη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερίνης. Τα μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, μια κατάσταση γνωστή ως δυσλιπιδαιμία, οδηγούν στη συσσώρευση λιπώδους πλάκας στις αρτηρίες, δηλαδή στην αθηροσκλήρωση. Όταν αυτή επηρεάζει την καρδιά, μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα, στηθάγχη και καρδιακή ανεπάρκεια.

Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού ενδέχεται να βελτιώνει τα επίπεδα της HDL, της λεγόμενης «καλής» χοληστερίνης, και να μειώνει τα τριγλυκερίδια και την LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερίνη.

Χρειάζεται, όμως, προσοχή: Ο χυμός ροδιού μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις στατίνες, φάρμακα που συνταγογραφούνται συχνά για τη μείωση της χοληστερίνης. Αν λαμβάνετε στατίνη, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν προσθέσετε σημαντικές ποσότητες ροδιού στη διατροφή σας.

3. Προσφέρει προστασία απέναντι στη φλεγμονή

Οι πολυφαινόλες του ροδιού έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η χρόνια φλεγμονή συμβάλλει στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης. Το ρόδι βοηθάει στη μείωση της συνολικής φλεγμονής στον οργανισμό και του κινδύνου καρδιοπάθειας. Για αυτό και μπορεί να ενταχθεί σε μια αντιφλεγμονώδη διατροφή μαζί με άλλα φρούτα και λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια. Επίσης διατροφικά πρότυπα που προστατεύουν την καρδιά και μειώνουν τη φλεγμονή προβλέπουν περιορισμό των επεξεργασμένων τροφίμων, του αλατιού, αλλά και των πρόσθετων σακχάρων.

4. Προστατεύει τα αιμοφόρα αγγεία

Πέρα από την πιθανή συμβολή του στη μείωση της πίεσης, το ρόδι ενδέχεται να προστατεύει από βλάβες την εσωτερική επένδυση των αιμοφόρων αγγείων, γνωστή ως ενδοθήλιο. Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου συμβάλλει στην αθηροσκλήρωση και στην καρδιαγγειακή νόσο.

Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού μειώνουν το οξειδωτικό στρες στα αιμοφόρα αγγεία, δηλαδή τις βλάβες που προκαλούνται από ιδιαίτερα δραστικά μόρια και συμβάλλουν στην αθηροσκλήρωση. Ενδέχεται επίσης να βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα του μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλεια του ροδιού

Κανένα μεμονωμένο τρόφιμο δεν αποτελεί θαυματουργή θεραπεία ούτε μπορεί από μόνο του να προλάβει την καρδιοπάθεια. Το ρόδι και ο χυμός του, όμως, μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς όταν συνδυάζονται με ένα κατάλληλο διατροφικό πρότυπο.

Η κατανάλωση των σπόρων και του χυμού του ροδιού είναι γενικά ασφαλής για όσους δεν έχουν κάποια σχετική αλλεργία. Ωστόσο επειδή οι ενώσεις του ροδιού μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, πριν εντάξετε μεγάλες ποσότητες στη διατροφή σας συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.