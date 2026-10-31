Ποια σχέση μπορεί να έχει ο τρόπος που τρώμε με τον τρόπο που γερνά ο εγκέφαλός μας; Την απάντηση έδωσε μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 1.600 ανθρώπους μέσης ηλικίας και πάνω. Όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη διατροφή MIND εμφάνισαν βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας, του εγκεφαλικού ιστού που συμμετέχει στη μνήμη, τη μάθηση και τη λήψη αποφάσεων.

Τι είναι η διατροφή MIND

Η MIND συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της DASH, ενός διατροφικού προτύπου που αναπτύχθηκε για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η πλήρης ονομασία της είναι «Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay», δηλαδή μια παρέμβαση που συνδυάζει τα δύο πρότυπα με στόχο την καθυστέρηση της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Στο επίκεντρό της βρίσκεται το συνολικό μοτίβο διατροφής και όχι κάποια μεμονωμένη «υπερτροφή». Δίνει έμφαση σε:

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά και άλλα λαχανικά.

Μούρα.

Ξηρούς καρπούς, σπόρους και φασόλια.

Δημητριακά ολικής άλεσης.

Ψάρια και πουλερικά.

Ελαιόλαδο.

Παράλληλα, προβλέπει περιορισμό του βουτύρου, του κόκκινου κρέατος, των γλυκών αρτοσκευασμάτων, των υπόλοιπων γλυκών και του τηγανητού πρόχειρου φαγητού.

Στην πράξη, οι επιλογές μπορούν να είναι απλές: βρόμη με μύρτιλα και φράουλες στο πρωινό, μια χούφτα ξηροί καρποί το απόγευμα, κοτόπουλο στο μεσημεριανό πιάτο και ψάρι με πράσινα φυλλώδη λαχανικά το βράδυ.

Παρότι έχει πολλά κοινά με τη μεσογειακή διατροφή, η MIND εστιάζει ειδικά στην υγεία του εγκεφάλου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα μούρα και στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Τι έδειξαν οι μαγνητικές τομογραφίες σε βάθος 12 ετών

Η έρευνα συμπεριέλαβε 1.647 συμμετέχοντες από τη μελέτη απογόνων της Framingham Heart Study. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τη διατροφή τους με ερωτηματολόγια και παρακολούθησαν τις αλλαγές στον εγκέφαλο μέσω επαναλαμβανόμενων μαγνητικών τομογραφιών.

Σε περίπου 12 χρόνια παρακολούθησης, η υψηλότερη βαθμολογία στη διατροφή MIND συνδέθηκε με βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας. Κάθε αύξηση κατά τρεις μονάδες στην κλίμακα των 15 μονάδων αντιστοιχούσε σε περίπου 20% μικρότερη μείωση της φαιάς ουσίας λόγω ηλικίας. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι αυτή η διαφορά ισοδυναμούσε με περίπου 2,5 χρόνια λιγότερης εγκεφαλικής γήρανσης κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Παρά τις επιφυλάξεις για τους επιμέρους περιορισμούς, καθώς πρόκειται για παρατηρητική μελέτη που εντοπίζει συσχετίσεις χωρίς να αποδεικνύεται μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος, οι ερευνητές καταλήγουν συμπερασματικά:

«Τα ευρήματα ενισχύουν τις δυνατότητες της διατροφής MIND ως διατροφικού προτύπου που ευνοεί την υγεία του εγκεφάλου και υποστηρίζουν τον ρόλο της σε στρατηγικές που αποσκοπούν στην επιβράδυνση της νευροεκφύλισης στους πληθυσμούς που γερνούν».