Μετά από 14 μήνες παρουσίας στην ΑΕΚ ο Αλέξης Δέδες αποχωρεί από τη θέση του γ’ αντιπροέδρου της Ένωσης.

Το στέλεχος της ΑΕΚ ενημέρωσε τη διοίκηση ότι κατεβαίνει υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Δέδες εκτελούσε καθήκοντα συμβούλου σε θέματα στρατηγικής και σχέσεων με την ΕΠΟ και με άλλους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε δρομολογηθεί εδώ και αρκετές ημέρες και μένει να φανεί αν θα προβεί η ΠΑΕ σε κίνηση ώστε να αναπληρωθεί το κενό του.