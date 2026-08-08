Με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει χατ-τρικ και τον Βιτάλις να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, η ΑΕΚ νίκησε με 4-0 την Athens Kallithea, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν το Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ζητάει σοβαρότητα από τη δική του και να μένει ικανοποιημένος με όσα είδε, παρά το γεγονός ότι άλλαξε όλη την 11άδα με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του παιχνιδιού και από το 17′ είχαν και το προβάδισμα, καθώς ο Βιτάλις με πολύ ωραία ενέργεια και πλασέ, μετά την πάσα του Ρότα, έκανε το 1-0.

Στο 39′ ο Γιόβιτς πλησίασε στο 2-0 καθώς τα έκανε όλα τέλεια αλλά το σουτ, εντός περιοχής, ήταν άστοχο, για να αναλάβει στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το χατ-τρικ.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε το 2-0 στο 48′ με πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής, ήταν εκεί που έπρεπε στο 51′ για να γράψει το 3-0 στην επαναφορά μετά την απόκρουση του Αγγελόπουλου σε σουτ του Μάγερ και στο 70′ πήρε την πάσα από τον Καϊρίνεν που πίεσε ψηλά και έκλεψε τη μπάλα, διαμορφώνοντας από κοντά το τελικό 4-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια (46’ Μπαλαμώτης), Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Βίντα (46’ Μουκουντί), Πενράις (46’ Πήλιος), Ρέλβας (46’ Αλεξίου), Βιτάλις (46’ Κάιρινεν), Κουτέσα (46’ Κοϊτά), Καλοσκάμης (46’ Γκατσίνοβιτς), Ζούμπκοφ (46’ Μάγερ), Γιόβιτς (46’ Βάργκα), Ζίνι (46’ Μάνταλος).

Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (71’ Καλιάρος), Σταματούλλας (81’ Γκέζος), Προβυδάκης (58’ Μάτι), Αναστασίου (81’ Βενάκης), Τζανδάρης (58’ Κοντονίκος), Μπαουτίστα (67’ Μανιάς), Φαϊτάκης (67’ Καντίγιο), Λόπεζ, Φροσύνης (58’ Κουρφαλίδης), Ρόμο (67’ Βάρκας).