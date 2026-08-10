Σε κάθειρξη εννέα ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο Abdul Khan, Αφγανός αιτών άσυλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικης που είχε προσεγγίσει μέσω Snapchat.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Khan παρουσιαζόταν στην ανήλικη ως 14χρονος, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν στα μέσα της δεκαετίας των 20.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω Snapchat, όπου ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία και, σύμφωνα με την εισαγγελία, φωτογραφίες που τον έκαναν να φαίνεται νεότερος.

Οι δύο τους κανόνισαν να συναντηθούν μετά το σχολείο. Μετά τη συνάντηση, η ανήλικη ενημέρωσε την οικογένειά της για όσα είχαν συμβεί και ο πατέρας της επικοινώνησε με την αστυνομία.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη

Οι αρχές συνέλεξαν στοιχεία μετά τη σύλληψη του Khan, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις συνέδεσαν τον ίδιο με την υπόθεση.

Ο Khan αρνήθηκε τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, όμως οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης διαδικασίας.

Ο δικαστής Mark Watson τόνισε ότι η ανήλικη πίστευε πως επικοινωνούσε με ένα αγόρι περίπου της ηλικίας της, επειδή ο Khan είχε αποκρύψει σκόπιμα την πραγματική του ταυτότητα και ηλικία.

Είχε δηλώσει διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης

Κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκε ιδιαίτερα και το ζήτημα της ηλικίας του κατηγορουμένου.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι, όταν ο Khan είχε έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τις βρετανικές αρχές το 2015, είχε δηλώσει ημερομηνία γέννησης τη 19η Μαΐου 1999.

Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, είχε δώσει διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης σε διάφορες υπηρεσίες, με τα δηλωμένα έτη να κυμαίνονται από το 1998 έως το 2009.

Ακόμη και μετά τη σύλληψή του επέμενε ότι ήταν έφηβος, ισχυρισμό που απέρριψε το δικαστήριο.

Προηγούμενη καταδίκη

Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι ο Khan είχε καταδικαστεί νωρίτερα μέσα στο ίδιο έτος σε φυλάκιση 23 μηνών για υπόθεση που αφορούσε επικοινωνία σεξουαλικού χαρακτήρα με άλλο ανήλικο άτομο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Nottinghamshire, ο καταδικασθείς θεωρήθηκε ότι αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για νεαρές κοπέλες.

Η Detective Constable Madeleine Johnson χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «αρπακτική», σημειώνοντας ότι η προηγούμενη υπόθεση έδειχνε επαναλαμβανόμενο μοτίβο προσέγγισης ανηλίκων.

Αντιμέτωπος και με απέλαση

Μετά την έκτιση του προβλεπόμενου μέρους της ποινής του, ο Khan αναμένεται να υπαχθεί σε διαδικασία αυτόματης απέλασης προς το Αφγανιστάν.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την επ’ αόριστον εγγραφή του στο σχετικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.