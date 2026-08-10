Καθώς ο στρατός του βαδίζει προς τη μάχη στο τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του House of the Dragon, ο Νταίμον Ταργκάρυεν (Ματ Σμιθ) απολαμβάνει τη στιγμή προσμονής για τη συνάντησή του με τον προδότη ιππότη Κρίστον Κόουλ (Φαμπιέν Φρανκέλ), μόνο και μόνο για να πληροφορηθεί ότι ο Σερ Κρίστον έχει ήδη σκοτωθεί. «Πώς πέθανε;» ρωτάει με μια κατηφή αίσθηση απογοήτευσης. Και σαν για να του φτιάξει τη διάθεση, ο δεύτερος στην ιεραρχία, ο Βόρειος Ρόντερικ Ντάστιν (Τόμι Φλάναγκαν), τον καθησυχάζει: «Άσχημα».

Ο Κρίστον ήθελε έναν θάνατο πολεμιστή. Με τις δυνάμεις του να υπερτερούν αριθμητικά και να είναι σίγουρο ότι θα σφαγιαστούν, έκανε μια ευγενική προσφορά στο 6ο επεισόδιο να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο διοικητή σε μονομαχία — μια προσφορά που εκκρεμούσε ακόμη όταν το πρώτο βέλος τον χτύπησε στο στομάχι. Ένα άλλο ακολούθησε, και ένα τρίτο στο πρόσωπό του.



Ένα επεισόδιο αργότερα, είδαμε το κομμένο κεφάλι του να περιφέρεται ως τρόπαιο. Και τώρα, καθώς η σειρά φτάνει στην κορυφαία μάχη, βλέπουμε τους εχθρούς του Κόουλ να γελάνε με τον ανόητο και άνευ σημασίας θάνατό του.

Αυτό αποδεικνύεται ότι είναι το θέμα για αυτό το φινάλε της σεζόν, το οποίο διεξάγει πόλεμο στο Τάμπλετον. Υπάρχει άφθονος θάνατος: ο Όρμουντ Χάιταουερ (Τζέιμς Νόρτον) και ο προαναφερθείς Ρόντι, συν αμέτρητοι μαχητές και στις δύο πλευρές που απανθρακώθηκαν από τον απρόβλεπτο Ουλφ (Τομ Μπένετ), ο οποίος αποφασίζει ότι προτιμά απλώς να στρέψει τον δράκοντά του εναντίον όλων τους.



Η αλόγιστη ανάπτυξη του πιο ισχυρού όπλου στο Γουέστερος θυμίζει την επίθεση της Νταενέρις Ταργκάρυεν στο Κινγκς Λάντινγκ. Αλλά η Νταενέρις είχε τρελαθεί από τη θλίψη, ενώ ο Ουλφ είναι απλώς ένας θυμωμένος ηλίθιος που ξεσπά με πληγωμένη υπερηφάνεια.

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Η σειρά γίνεται σταδιακά μια ιστορία για τα πτώματα που γεμίζουν το πεδίο της μάχης. Γνωρίζοντας ότι είναι απελπιστικά κατώτερος αλλά ανήμπορος να παραδοθεί, ο αριστοκράτης Όρμουντ, που έχει αναλάβει τη διοίκηση του Τάμπλετον για να σταθεί απέναντι στη Ρενίρα (Έμμα Ντ’ Άρσι), επανδρώνει τις πολεμίστρες της πόλης με παιδιά στρατιώτες. Ο Νταίμον προειδοποιεί τα στρατεύματά του ότι η πόλη πρέπει να ανακτηθεί με τρόπο που να διατηρεί την «ηθική υπόσταση» της Ρενίρα, αλλά οι στρατιώτες του σχεδόν γελούν με την ιδέα. Όταν βλέπει ένα από αυτά τα παιδιά, ο Ρόντι δεν διστάζει να καρφώσει το τσεκούρι του στο πρόσωπό τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το House of the Dragon έγινε ξαφνικά ευαίσθητο στη βία. Είναι τακτικά ασύνετο για τη Ρενίρα στο φινάλε της Κυριακής να στείλει τα στρατεύματά της στο Μεγάλο Σεπτ του Μπέλορ για να ξεκοιλιάσουν τον Υψηλό Σεπτόν (Σάιμον Τσάντλερ) επειδή αρνήθηκε να την ανακηρύξει δημόσια βασίλισσα, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς — αυτός ο τύπος ήταν απαράδεκτος. Ο αδίστακτος Νταίμον χαράζει εύκολα τον δρόμο του μέσα στην πόλη μέχρι που συναντά τον Τζον Ρόξτον, και ξαφνικά ο ψυχρός δολοφόνος Ταργκάρυεν βρίσκεται σε μάχη για τη ζωή του.

Τεχνικά, οι Μαύροι κερδίζουν αυτόν τον γύρο. Τα υπολείμματα των Χάιταουερ τρέπονται σε φυγή, η Ρενίρα ανακηρύσσει τον εαυτό της βασίλισσα και οι εναπομείναντες εχθροί της έχουν εξοριστεί ή εξοντωθεί. Αλλά είναι κοντά στο να γίνει αυτό που η μελλοντική της απόγονος θα αποκαλέσει «βασίλισσα των ερειπίων». Το βασίλειό της είναι ανάπηρο, οι πόροι του έχουν σχεδόν εξαντληθεί και δεν θα γίνει ποτέ μια αγαπητή χάρακας όπως ο πατέρας της. Αυτός ο κόσμος φαίνεται να μην της αφήνει άλλη επιλογή από το να κυβερνά με τη βία.

Η Χελένα (Φία Σαμπάν) προσπαθεί να πεθάνει από την πείνα, και αφού η Ρενίρα βάζει τους φρουρούς να την ταΐσουν με τη βία σε μια πράξη ιδιαίτερης σκληρότητας, πηδά στο κενό προς το τέλος του φινάλε. Πριν από αυτό, όμως, αφήνει τη βασίλισσά της να μάθει τι ακριβώς πιστεύει. «Όλα τα πράγματα πάνω σου είναι άσχημα», λέει στη Ρενίρα. «Αυτό το μέρος είναι άσχημο. Εσύ, η ίδια, είσαι άσχημη».



Ακόμη και αφού «παλουκώθηκε» σε έναν φράχτη, η Χελένα φαίνεται πιο όμορφη από ποτέ, ενώ το μακιγιάζ που φοράει η Ρενίρα για την στέψη της την κάνει να φαίνεται σαν να έχει μόλυνση και στα δύο μάτια, σύμφωνα με το Slate.com

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