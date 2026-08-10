Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA). Η ανάλυση αφορά τις ηπειρωτικές πολιτείες και δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη. Η μέση θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 24,9 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1936.



Οι μετρήσεις της NOAA ξεκινούν από το 1895, γεγονός που καθιστά τον φετινό Ιούλιο τον πιο θερμό μήνα στα 131 χρόνια καταγραφών. Η επίδοση είναι ιστορική.

Με σχεδόν 25 βαθμούς Κελσίου, αυτό αντιπροσωπεύει μια μηνιαία μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο των μηνών Ιουλίου του 20ού αιώνα.

Οι Ιούλιοι του 2012, του 2006 και του 2022 συμπληρώνουν την κορυφαία πεντάδα, γεγονός που καταδεικνύει την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.



Στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ οι θερμοκρασίες ήταν οι υψηλότερες σε σύγκριση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Ουαϊόμινγκ επηρεάστηκε ιδιαίτερα με θερμοκρασίες μεγαλύτερες κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα.



Ξηρασία καταγράφεται επίσης στη χώρα, όπου το 48% της επικράτειας (εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης) πλήττεται σε διαφορετικά επίπεδα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο αναφοράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.