Μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής έφτασε το ηφαιστειακό νέφος που προκάλεσε η νέα έντονη δραστηριότητα της Αίτνας στη Σικελία, έχοντας προηγουμένως διασχίσει μεγάλο τμήμα της Μεσογείου.

Η εντυπωσιακή πορεία του νέφους αποτυπώνεται σε δορυφορικό χάρτη που δημιούργησε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, χρησιμοποιώντας δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-5P του προγράμματος Copernicus.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η Αίτνα εισήλθε εκ νέου σε περίοδο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας την Παρασκευή 7 Αυγούστου, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Από τη Σικελία μέχρι την Τρίπολη

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν συγκεκριμένα τις συγκεντρώσεις ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου, του γνωστού SO₂, σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη.

Ο χάρτης δείχνει ότι, ακολουθώντας τους επικρατούντες ανέμους, το νέφος κινήθηκε προς νότια-νοτιοδυτική κατεύθυνση, πέρασε πάνω από τη Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τα παράλια της Αφρικής και την περιοχή της Τρίπολης, πρωτεύουσας της Λιβύης. Τα δεδομένα αφορούν το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου.

Η συγκεκριμένη αποτύπωση αφορά το διοξείδιο του θείου και όχι απλώς την ορατή ηφαιστειακή τέφρα. Πρόκειται για σημαντική διάκριση, καθώς το SO₂ μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στην ατμόσφαιρα και αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο «ίχνος» για την παρακολούθηση της πορείας ενός ηφαιστειακού νέφους.

Γιατί οι επιστήμονες παρακολουθούν το SO₂

Το διοξείδιο του θείου αποτελεί ένα από τα βασικά αέρια που απελευθερώνονται κατά την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Όπως εξηγεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη απεικόνιση επειδή εκπέμπεται σε σημαντικές ποσότητες από τα ηφαίστεια και μπορεί να ανιχνευθεί σχετικά εύκολα από δορυφορικά όργανα. Με τον τρόπο αυτό οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν τόσο την έκταση όσο και την τροχιά του νέφους, διαχωρίζοντάς το παράλληλα από άλλες πηγές ατμοσφαιρικών σωματιδίων, όπως η σκόνη.

Ο Sentinel-5P διαθέτει το όργανο TROPOMI, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση αερίων στην ατμόσφαιρα. Το Copernicus χρησιμοποιεί δεδομένα του συγκεκριμένου οργάνου και για τον εντοπισμό ηφαιστειακών εκπομπών SO₂ και την παρακολούθηση της διασποράς τους.

Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα της Αίτνας

Την ώρα που το ηφαιστειακό νέφος ταξίδευε πάνω από τη Μεσόγειο, η δραστηριότητα στην ίδια την Αίτνα παρέμενε έντονη.

Στην τελευταία ενημέρωσή του το βράδυ της Δευτέρας, το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) ανέφερε ότι συνεχιζόταν η έκχυση λάβας από στόμια σε υψόμετρο περίπου 2.750 και 2.360 μέτρων.

Η πιο προχωρημένη ενεργή ροή λάβας είχε περάσει την περιοχή Rocca delle Palombe και είχε κατέβει σε υψόμετρο περίπου 1.370 μέτρων, σύμφωνα με επιτόπια παρατήρηση επιστημόνων του INGV.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας καταγραφόταν έντονη εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα Voragine, η οποία παρήγαγε μεγάλες ποσότητες τέφρας που έπεφταν στη νότια πλευρά του ηφαιστείου. Το ηφαιστειακό τρέμουλο παρέμενε επίσης σε υψηλά επίπεδα.

Η Αίτνα, το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, βρίσκεται υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση, καθώς οι εκρήξεις της μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τις περιοχές γύρω από τη Σικελία αλλά, όπως αποτυπώνει και ο νέος δορυφορικός χάρτης, να αφήσουν το ίχνος τους στην ατμόσφαιρα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

