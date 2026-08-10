Ο Ενές Καντέρ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση για να συμπεριληφθεί στη δεξαμενή παικτών του Draft του WNBA 2027, δηλαδή του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών στον κόσμο.

Ο 34χρονος Τούρκος σέντερ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο Draft του NBA το 2011 από τους Γιούτα Τζαζ, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω επιστολής προς τη διοργανώτρια αρχή.

Η επιστολή προς το WNBA

Στην επιστολή του, ο Καντέρ αναφέρει ότι ενημερώνει επίσημα το WNBA για την απόφασή του να τεθεί στη διάθεση της διαδικασίας επιλογής παικτών.

«Παρακαλώ αποδεχθείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women’s National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το Draft του WNBA 2027», ανέφερε.

Η κίνησή του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολλά σχόλια, καθώς πρόκειται για μια πρωτοφανή δημόσια δήλωση από πρώην παίκτη του NBA.

«Αν αρκεί να δηλώσεις ποιος είσαι, πληρώ τις προϋποθέσεις»

Ο Καντέρ είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι, αφού εξέτασε τους κανονισμούς επιλεξιμότητας, αποφάσισε να δηλώσει υποψηφιότητα.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA», είχε αναφέρει.

Στην ίδια δήλωση πρόσθεσε: «Αν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση, για να αγωνιστώ στο WNBA».

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω»

Ο πρώην παίκτης του NBA αναγνώρισε ότι η παρουσία του σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα προκαλούσε αντιδράσεις.

«Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις», σημείωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πρόθεσή του δεν είναι να προσβάλει ή να χλευάσει κανέναν.

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή», ανέφερε.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέα συζήτηση γύρω από τους κανονισμούς επιλεξιμότητας και τη δημόσια τοποθέτηση του Καντέρ για το WNBA.

Ποιος είναι ο Ενές Καντέρ

Ο Ενές Καντέρ, πλέον Enes Kanter Freedom, γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στην Τουρκία. Θεωρήθηκε από νεαρή ηλικία ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τουρκικού μπάσκετ και έκανε καριέρα στο NBA ως σέντερ.

Το 2011 επιλέχθηκε στο Νο. 3 του Draft από τους Γιούτα Τζαζ και στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Γιορκ Νικς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Μπόστον Σέλτικς.

Το 2021, όταν απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα, άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Enes Kanter Freedom, προσθέτοντας το «Freedom» ως επώνυμο.

Η σχέση με τον Γκιουλέν και η ρήξη με την Τουρκία

Πέρα από το μπάσκετ, ο Καντέρ έγινε διεθνώς γνωστός για τη δημόσια σύγκρουσή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρώην παίκτης του NBA έχει δηλώσει υποστηρικτής του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Ο ίδιος ο Γκιουλέν αρνήθηκε τις κατηγορίες μέχρι τον θάνατό του.

Η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κίνημα Γκιουλέν ως τρομοκρατική οργάνωση, ενώ ο Καντέρ έχει παρουσιαστεί από την Άγκυρα ως μέλος ή υποστηρικτής του δικτύου. Διεθνή μέσα, όπως το Time και το Al Jazeera, έχουν καταγράψει ότι η Τουρκία τον κατηγορεί για δεσμούς με το κίνημα και για οικονομική στήριξή του.

Το διαβατήριο, τα εντάλματα και η επικήρυξη

Η σύγκρουση με την τουρκική κυβέρνηση είχε σοβαρές συνέπειες για τον Καντέρ.

Το 2017, η Τουρκία ακύρωσε το διαβατήριό του, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει πρόβλημα εισόδου στη Ρουμανία. Την ίδια περίοδο, τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη συμμετοχή σε «ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση».

Το 2019, Τούρκοι εισαγγελείς φέρονται να ζήτησαν διεθνές ένταλμα σύλληψης, κατηγορώντας τον για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για οικονομική υποστήριξη στο κίνημα Γκιουλέν.

Το 2023, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τουρκική κυβέρνηση τον ενέταξε σε λίστα καταζητούμενων και φέρεται να έβαλε επικήρυξη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Η οικογένεια και το προσωπικό κόστος

Ο Καντέρ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η στάση του απέναντι στον Ερντογάν είχε βαρύ τίμημα για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το Time έχει καταγράψει ότι η Τουρκία τον κατηγορεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ότι του αφαίρεσε το διαβατήριο, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του λόγω των διώξεων.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο πατέρας του, πανεπιστημιακός στην Τουρκία, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για τρομοκρατία. Σύμφωνα με το New Yorker, ο πατέρας του καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, πριν αφεθεί αργότερα ελεύθερος.

Στο τουρκικό αφήγημα, ο Καντέρ παρουσιάζεται ως «γκιουλενιστής» και κατηγορείται ότι χρηματοδότησε το κίνημα Γκιουλέν. Αξιόπιστες διεθνείς πηγές επιβεβαιώνουν ότι η Άγκυρα τον έχει κατηγορήσει για οικονομική υποστήριξη στο δίκτυο, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται δημόσια ο ισχυρισμός ότι «έδωσε όλα του τα χρήματα» στην οργάνωση.

Τα τελευταία χρόνια, ο Καντέρ έχει χτίσει δημόσιο προφίλ ακτιβιστή, μιλώντας όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, τους Ουιγούρους, το Θιβέτ, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.