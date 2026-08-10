Συνολικά 282 ζώα διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παράλληλα με τη μάχη για την κατάσβεση της καταστροφικής φωτιάς στην Αττικοβοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό.

Ο Δήμος Μεγαρέων δημοσιοποίησε τον απολογισμό της προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και πολίτες, με στόχο να μη μείνει κανένα πυρόπληκτο ζώο αβοήθητο.

Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, η δημοσιοποίηση του απολογισμού δεν έγινε νωρίτερα συνειδητά, καθώς όσο η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη, προτεραιότητα ήταν η διάσωση ανθρώπων και ζώων και η στήριξη όσων επιχειρούσαν στο πεδίο.

Κεντρικός σταθμός το Δημοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών»

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Δημοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» λειτούργησε ως κεντρικός σταθμός για τα πυρόπληκτα ζώα.

Εκεί συγκεντρώνονταν τα ζώα που εντοπίζονταν στις πληγείσες περιοχές, ώστε να καταγραφούν, να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη και φροντίδα και στη συνέχεια να δρομολογηθεί είτε η επιστροφή τους στις οικογένειές τους είτε η ασφαλής φιλοξενία τους.

Ο απολογισμός της διάσωσης

Σύμφωνα με τον Δήμο Μεγαρέων, συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα.

Από αυτά:

222 ήταν ζώα συντροφιάς

ήταν ζώα συντροφιάς 14 ήταν άγρια ζώα

ήταν άγρια ζώα 46 ήταν παραγωγικά ζώα

Παράλληλα, 131 ζώα επέστρεψαν ήδη στις οικογένειές τους, ενώ 91 ζώα προωθούνται σε αναδόχους για φιλοξενία και μελλοντικά για υιοθεσία.

Τα κουτάβια ανέλαβαν η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, το A little Shelter και η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης.

Τα ενήλικα ζώα ανέλαβαν το Dogs’ Voice, το Make it Pawsible και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας.

Επιπλέον, 11 ζώα διακομίστηκαν σε κλινικές, ενώ 4 ζώα απεβίωσαν.

Η γραμμή 10400 διαχειρίστηκε 86 κλήσεις μέσα σε μόλις 24 ώρες.

«Να μη μείνει κανένα πυρόπληκτο ζώο αβοήθητο»

Ο Δήμος Μεγαρέων τονίζει ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, διασώσεις, μεταφορές, κτηνιατρική φροντίδα, αναζητήσεις οικογενειών και φιλοξενίες.

«Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, διασώσεις, μεταφορές, κτηνιατρική φροντίδα, αναζητήσεις οικογενειών, φιλοξενίες και μια πρωτοφανής κινητοποίηση ανθρώπων, που ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία», αναφέρει η δημοτική αρχή.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν εθελοντές, διασώστες, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, δήμοι, η Περιφέρεια Αττικής, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Μαργέτης: Δεν ήταν η ώρα για επικοινωνιακή προβολή

Ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης δήλωσε ότι όσο η φωτιά ήταν σε εξέλιξη, η προτεραιότητα ήταν η διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.

«Δεν ήταν η ώρα για επικοινωνιακή προβολή. Τώρα είναι η στιγμή όμως να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ανθρώπους, που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να σωθεί κάθε ζώο που κινδύνευσε. Τους ευχαριστώ όλους θερμά», ανέφερε.

Κοντοπούλου: Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ζωή

Η εντεταλμένη σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς του Δήμου Μεγαρέων, Κική Κοντοπούλου, έκανε λόγο για μεγάλη δοκιμασία, αλλά και για ανάδειξη της αλληλεγγύης.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν μία μεγάλη δοκιμασία για όλους μας. Μέσα στις φλόγες όμως αναδείχθηκε κάτι πολύ πιο δυνατό, η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η ανιδιοτελής προσφορά. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας. Όμως πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ζωή», σημείωσε.

Διεθνές ενδιαφέρον για την επιχείρηση

Η μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση των ζώων και οι εικόνες από την επιχείρηση προσέλκυσαν και το ενδιαφέρον διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, η προσπάθεια καταγράφηκε από το Reuters, το Agence France-Presse, το Associated Press, το Chinese Associated Press και το Getty Images, ενώ υπήρξε κάλυψη και από τηλεοπτικό κανάλι της Ρουμανίας.

Ο απολογισμός του Δήμου Μεγαρέων αναδεικνύει μια παράλληλη μάχη μέσα στη φωτιά: τη μάχη για τη διάσωση των ζώων που βρέθηκαν στο πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.