Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την ΤΣΣΚΑ 1948 και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προκριθεί στα play offs του Conference League.

Αυτό δήλωσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και πρόσθεσε πως οι περισσότεροι παίκτες της άμυνας των «πράσινων» είναι καινούργιοι και θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθεί η απαραίτητη χημεία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το ότι είναι οι περισσότεροι καινούριοι στην άμυνα του Παναθηναϊκού, πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να βρει η άμυνα την χημεία της: «Πρώτα από όλα όλοι με βοηθούν να εγκλιματιστώ.

Θα χρειαστεί χρόνος βεβαίως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και αρκετούς αμυντικούς λόγω τραυματισμού. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα, μέσω των προπονήσεων θα βρούμε τη χημεία μας και θα συντονιστούμε».

Για το αν οι παίκτες και προπονητές γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη: «Συμφωνώ με όσα είπε ο κόουτς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι 90, 120 λεπτά, στα πέναλτι, όπου χρειαστεί για να νικήσουμε και να περάσουμε».