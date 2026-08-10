Στη Ελλάδα και ειδικότερα την Μύκονο βρέθηκαν για τις θερινές τους διακοπές τα εγγόνια της πρώην βασίλισσας Μαργκρέτε της Δανίας και ανίψια της Άννας Μαρίας, Νικολάι και Φέλιξ, επιλέγοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο για να περάσουν μερικές ημέρες χαλάρωσης μαζί με τη μητέρα τους, κόμισσα Αλεξάνδρα.

Η γιορτή στις Κυκλάδες και οι φωτογραφίες στο Instagram

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί των ανέμων, ο νεότερος γιος του πρίγκιπα Γιοακίμ, Φέλιξ, έκλεισε τα 24 του χρόνια.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Νικολάι, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως μοντέλο στις διεθνείς πασαρέλες, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε:

«Μια μικρή ανασκόπηση από την Ελλάδα, ελπίζω να απολαμβάνετε το καλοκαίρι».

Το φωτογραφικό υλικό περιλάμβανε θαλάσσιες βόλτες με σκάφος, τοπικές γεύσεις και στιγμιότυπα από τη Μικρή Βενετία και τους ανεμόμυλους.

Από την πλευρά της, η κόμισσα Αλεξάνδρα δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα από το ταξίδι με τη λεζάντα:

«Η Ελλάδα το ηλιοβασίλεμα…».

Το παρασκήνιο της αφαίρεσης των βασιλικών τίτλων

Το 2022 η βασίλισσα Μαργκρέτε είχε προχωρήσει σε μια απόφαση που προκάλεσε τριγμούς στην οικογένεια.

Η τότε μονάρχης της Δανίας προχώρησε στην αφαίρεση των τίτλων του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας από τα τέσσερα παιδιά του δευτερότοκου γιου της, Γιοακίμ.

Η επίσημη αιτιολογία του παλατιού ανέφερε ότι η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου τα εγγόνια της να διαμορφώσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ελευθερία, χωρίς τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν τα μέλη του στέμματος.

Έκτοτε, τα τέκνα του πρίγκιπα Γιοακίμ φέρουν αποκλειστικά τους τίτλους του κόμη και της κόμισσας του Μονπεζάτ.

Η μεταβολή αυτή είχε προκαλέσει τότε την έντονη αντίδραση της μητέρας τους, κόμισσας Αλεξάνδρας, καθώς και του ίδιου του πρίγκιπα Γιοακίμ, οι οποίοι εξέφρασαν δημοσίως τη δυσαρέσκειά τους για την αιφνίδια φύση της απόφασης.

Παρά τις αναταράξεις εκείνης της περιόδου, τα μέλη της οικογένειας διατηρούν τις επαφές τους, με την Άννα Μαρία να διατηρεί σταθερά στενούς δεσμούς με την αδελφή της, Μαργκρέτε, και τους συγγενείς της από τη Δανία.