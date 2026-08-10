Η Ελληνική τετράδα στον τελικό των 4Χ200μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, έκανε μια εξαιρετική κούρσα.

Οι Ανδρέας Βαζαίος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Δημήτρης Μάρκος μπορεί να μην κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο, ωστόσο ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην 8η θέση καταρρίπτοντας δύο πανελλήνια ρεκόρ.

Η ομάδα που ήταν τρίτη πριν δυο χρόνια στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου και 11η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του 2024, τερμάτισε τον αγώνα με χρόνο στα 7:08.15, και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 55 δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Μάρκος, που έπεσε πρώτος στην πισίνα και άνοιξε τον αγώνα για τη χώρα μας, κατέγραψε μόνος του 1:44.93 και έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ των 200μ. ελεύθερο που κατείχε ο ίδιος από το 2025 με 1:46.28.