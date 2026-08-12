Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον πατέρα του με ένα συγκλονιστικό μήνυμα στα social media και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στάθηκε στο πλευρό του εκφράζοντας τη στήριξή του.

Μπορεί να υπήρξαν αντίπαλοι για πολλά χρόνια στην Ισπανία με τις φανέλες των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να ήταν συνεχώς ανταγωνιστές στο κυνήγι τίτλων και ρεκόρ, όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή και στον πόνο που προκαλεί η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Οι τελευταίες μέρες είναι οι πιο δύσκολες που έχει περάσει ο Μέσι λόγω του θανάτου του πατέρα του και εξέφρασε τα συναισθήματά του με ένα συγκλονιστικό μήνυμα στα social media. Ένα μήνυμα που σχολίασε ο Ρονάλντο, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Αργεντίνο.

Κάτω από την ανάρτηση του Μέσι, εμφανίστηκε και το μήνυμα του CR7, ο οποίος έγραψε τα εξής: «Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους οικείους σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λίο. Μείνε δυνατός».