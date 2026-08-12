Σκληρή επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπολύει η τουρκική Cumhuriyet, μέσα από άρθρο γνώμης του Nejat Eslen, στο οποίο η Αθήνα παρουσιάζεται ως ο «ευκαιριακός κακός γείτονας» της Τουρκίας στη Δύση.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει σταθερά στο επίκεντρο της εξωτερικής της πολιτικής την Τουρκία και ότι ο ελληνικός Τύπος ασχολείται σχεδόν καθημερινά με τουρκικά ζητήματα.

Ο αρθρογράφος επιχειρεί να εμφανίσει την Ελλάδα ως χώρα με μικρότερο πληθυσμιακό και οικονομικό μέγεθος από την Τουρκία, τονίζοντας ότι η Άγκυρα είναι περίπου εννέα φορές μεγαλύτερη σε πληθυσμό και 5,5 φορές μεγαλύτερη σε παραγωγική ικανότητα.

Αναφορές στη Μεγάλη Ιδέα

Κεντρικό σημείο του άρθρου είναι ο ισχυρισμός ότι στην ελληνική πολιτική σκέψη παραμένουν ζωντανά, έστω και με διαφορετική μορφή, τα ίχνη της Μεγάλης Ιδέας.

Η Cumhuriyet υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο επηρεάζει την ελληνική στάση απέναντι στην Τουρκία, ενώ αποδίδει ρόλο και στη θρησκεία, στην Εκκλησία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην υφαλοκρηπίδα και στην Κύπρο παρουσιάζονται ως σύγχρονες εκφράσεις της Μεγάλης Ιδέας.

«Η αντιτουρκική πολιτική είναι βασική γραμμή»

Το άρθρο ισχυρίζεται ότι, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία στην Αθήνα, η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται στην αντιτουρκική στάση.

Ο αρθρογράφος συνδέει αυτή τη θέση με ιστορικά τραύματα, αναφέροντας την οθωμανική περίοδο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, την οποία η τουρκική πλευρά αποκαλεί «ειρηνευτική επιχείρηση».

Κατά το δημοσίευμα, Έλληνες πολιτικοί αξιοποιούν την Τουρκία ως «απειλή» σε περιόδους κρίσεων, ενώ η εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζονται ως εργαλεία καλλιέργειας αντιτουρκικού κλίματος.

Οι αιτιάσεις για Αιγαίο και Κύπρο

Η Cumhuriyet επαναφέρει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι το αντιμετωπίζει ως «ελληνική θάλασσα».

Το άρθρο αναφέρει ότι η Αθήνα θέλει να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να αποκτήσει το σύνολο της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και να στρατιωτικοποιεί νησιά κοντά στις τουρκικές ακτές, παρά τις διεθνείς συνθήκες, όπως υποστηρίζει η τουρκική πλευρά.

Για την Κύπρο, το δημοσίευμα κατηγορεί την Ελλάδα ότι ζητά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, το τέλος του καθεστώτος εγγυήσεων της Τουρκίας και μια λύση ομοσπονδίας, με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα κατηγορείται για «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» σε θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα.

«Η Ελλάδα στηρίζεται σε μεγάλες δυνάμεις»

Το τουρκικό άρθρο υποστηρίζει επίσης ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τουρκία μέσω συμμαχιών με μεγάλες δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται οι σχέσεις της Αθήνας με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ισραήλ, καθώς και η αξιοποίηση της συμμετοχής της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί αυτές τις συμμαχίες ως μοχλό πίεσης κατά της Τουρκίας.

«Μάταιες οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα»

Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι το συμπέρασμα του άρθρου ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα δεν μπορούν να αποδώσουν αποτέλεσμα.

Η Cumhuriyet υποστηρίζει ότι κανένας Έλληνας πολιτικός ηγέτης δεν έχει τη νομιμοποίηση ή το πολιτικό θάρρος να κάνει υποχωρήσεις σε ζητήματα Αιγαίου, Ανατολικής Μεσογείου και Κύπρου.

Κατά τον αρθρογράφο, αυτό αποτελεί το βασικό εμπόδιο για μια ελληνοτουρκική συνεννόηση.

Αναφορές σε «στρατηγικές ευπάθειες» της Ελλάδας

Το πιο προβληματικό σημείο του άρθρου είναι η αναφορά σε «στρατηγικές ευπάθειες» της Ελλάδας, τις οποίες, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η Τουρκία πρέπει να λαμβάνει υπόψη.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για γεωγραφικές και δημογραφικές αδυναμίες της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι νησιά απομακρυσμένα από την ηπειρωτική χώρα, ενεργειακές διασυνδέσεις, υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνίας, λιμάνια, δίκτυα ενέργειας και συστήματα αυτοματισμού μπορεί να είναι ευάλωτα.

Παράλληλα, αναφέρεται σε μειονότητες και μετανάστες στο εσωτερικό της Ελλάδας, τους οποίους παρουσιάζει ως πιθανό παράγοντα κοινωνικής αστάθειας.

Έμμεσο μήνυμα για «ασύμμετρη απάντηση»

Στο τέλος του άρθρου, ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Τουρκίας και ότι τα συμφέροντα της Άγκυρας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο είναι «ζωτικής σημασίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι η τουρκική στρατηγική σκέψη πρέπει να υπολογίζει την ικανότητα ασύμμετρης απάντησης ως παράγοντα εξισορρόπησης και αποτροπής.

Το άρθρο της Cumhuriyet κινείται έτσι σε ιδιαίτερα σκληρή γραμμή έναντι της Ελλάδας, συνδυάζοντας ιστορικές αιχμές, πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις και αναφορές σε ευπάθειες της ελληνικής ασφάλειας.

Η ρητορική του δημοσιεύματος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των τουρκικών πιέσεων για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, με την Αθήνα να παρουσιάζεται ως βασικός ανταγωνιστής της Άγκυρας και ως χώρα που, κατά την τουρκική ανάγνωση, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις θέσεις της χωρίς πίεση.