Για τις ρατσιστικές συμπεριφορές και τις διακρίσεις που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία λόγω της αλβανικής της καταγωγής μίλησε η Μαντίσα Τσότα. Η πρώην παίκτρια του Survivor φιλοξενήθηκε στο MAD TV και αναφέρθηκε στις δύσκολες εμπειρίες που έζησε τόσο στο σχολείο όσο και αργότερα στη ζωή της.

Όπως εξομολογήθηκε, τα σχόλια και η διαφορετική αντιμετώπιση που δεχόταν την επηρέασαν, ωστόσο επέλεξε να μετατρέψει αυτές τις εμπειρίες σε δύναμη και κίνητρο για να προχωρήσει.

«Από μικρή, λόγω του ότι η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία, έχω ζήσει πάρα πολλές δύσκολες εμπειρίες. Εννοείται πως είναι κάτι που σε σημαδεύει, αλλά δεν άφησα αυτό να με ορίσει. Στην πορεία το μετέφρασα σαν δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε στη δουλειά που έκανε από μικρή ηλικία, αλλά και στις επιδόσεις της στο σχολείο και το βόλεϊ, σημειώνοντας πως όλα αυτά τη βοήθησαν να διεκδικήσει μια διαφορετική αντιμετώπιση.

«Έλεγα “δεν πειράζει, αδικούμαι εδώ, την επόμενη φορά”. Και όσο μεγάλωνα, αυτό άλλαξε. Και εν τέλει αυτό που θα πω στον κόσμο είναι ότι κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται για το ποιος είναι. Ίσα-ίσα πρέπει να χαιρόμαστε και για το από πού είμαστε, γιατί δεν το επιλέγουμε εμείς», είπε.

Η Μαντίσα Τσότα υπογράμμισε πως η καταγωγή ή οι οικογενειακές συνθήκες δεν καθορίζουν την αξία ενός ανθρώπου.

«Εγώ δεν επέλεξα να είναι η μητέρα μου κι ο πατέρας μου από την Αλβανία. Με γεννήσανε. Επίσης, δεν έχει σημασία ούτε πού γεννιέσαι, ούτε ποιος είσαι, από ποιον είσαι. Τίποτα. Είναι ποιος είσαι τελικά σαν άνθρωπος. Και οι εμπειρίες της ζωής σε διαμορφώνουν», σημείωσε.

Μιλώντας για τις στιγμές που ένιωθε ότι αδικείται, αποκάλυψε πως από μικρή ηλικία αναρωτιόταν γιατί η καταγωγή της θα έπρεπε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζαν.

«Με στεναχωρούσε πάρα πολύ ο ρατσισμός και έλεγα “Γιατί δηλαδή επειδή είμαι από την Αλβανία πρέπει να πληρώνομαι λιγότερο; Γιατί επειδή είμαι από την Αλβανία πρέπει να πάρω 7 ή 8 στο σχολείο και πρέπει να πάρει η άλλη 9, ενώ έχω γράψει καλύτερα;”. Γιατί; Επειδή η μητέρα μου είναι καθαρίστρια; Επειδή είμαι από την Αλβανία; Επειδή είναι χωρισμένοι οι γονείς μου;», ανέφερε χαρακτηριστικά.