Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (13/8) την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες στη ρεβάνς της ήττας του με 0-1 στην Τούμπα και ο Αλέσιο Λίσι τόνισε πως η ομάδα του θα παλέψει για τον κόσμο και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα απουσιάσει λόγω ενός προσωπικού ζητήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν εντός έδρας στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και καλούνται να κάνουν την ανατροπή στο Βέλγιο, με τον Ιταλό τεχνικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πώς προσεγγίζει τη ρεβάνς μετά την ήττα στην Τούμπα: «Είναι σημαντική η δουλειά που κάναμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν είναι εύκολο αυτό στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να παραμείνουμε στον αγώνα. Παίζουμε διαρκώς πολλά και κομβικά παιχνίδια στην αρχή της χρονιάς».

Για τις αλλαγές που θέλει να δει: «Πρέπει να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκριση, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια όταν κάνουμε επίθεση. Είχαμε κάποιες φάσεις που δεν κάναμε γκολ στο πρώτο ματς. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πήγαν καλά στο πρώτο ματς, θέλουμε να πάνε καλά αύριο. Είναι ένας αγώνας που θα κριθεί στις λεπτομέρειες».

Για την απουσία του Κωνσταντέλια: «Ο Ντέλιας έχει ένα προσωπικό ζήτημα και το σεβόμαστε όλοι. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέλια».

Για τον πρώτο αγώνα και αν περιμένει κάτι διαφορετικό στη ρεβάνς: «Έχω πει ότι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα στατιστικά. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα παρακολουθώ, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας αλλά χάσαμε τον αγώνα, περιμένω στο δεύτερο αγώνα να είμαστε καλύτεροι στην ποιότητα των κατοχών της μπάλας. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση, περιμένω την Άντερλεχτ να δείξει περισσότερα πράγματα. Σίγουρα θα διορθώσουν και αυτοί αρκετά πράγματα, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για την πρόκριση».

Για το χαμένο πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι και αν ευνοεί τον ΠΑΟΚ το να κριθεί η πρόκριση στα πέναλτι: «Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι και πριν το δεύτερο ματς με την Ντιναμό. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια συνθήκη, αν χρειαστεί. Όλοι προετοιμάζονται για αυτή την διαδικασία των πέναλτι, προσπαθούμε πάντα να είμαστε έτοιμοι σε κάθε κατάσταση».

Για το βαθμό ετοιμότητας του Γιαννούλη και τη μεταγραφή του Ντρκούσιτς: «Ο Γιαννούλης είναι μαζί μας εδώ και μια εβδομάδα αλλά δεν είναι στο 100% ακόμα. Είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά και προπονούνταν σκληρά και με την προηγούμενη ομάδα του. Σίγουρα είναι διαθέσιμος, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για εμάς. Όσον αφορά την άλλη μεταγραφή, προτιμώ να μιλάω για τους παίκτες που είναι εδώ μαζί μας και όχι για αυτούς που πρόκειται να έρθουν».

Για το αν πιστεύει ότι υπάρχουν φαβορί σε τέτοια παιχνίδια: «Η Άντερλεχτ έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης από εμάς. Μαθηματικά μετά το 1-0 έχουν προβάδισμα αλλά εμείς θα παλέψουμε για να… διαψεύσουμε την στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν αισθάνεται πίεση μετά την ήττα στο πρώτο ματς: «Δεν νιώθω κάποια πίεση, έχω υπάρξει σε ματς με περισσότερη πίεση από αυτό με την Άντερλεχτ. Είμαι χαρούμενος και είναι πρόκληση για μένα. Έχω στο μυαλό μου να προετοιμαστώ εγώ και η ομάδα μου για τον αντίπαλο και για το πως θα κερδίσουμε τον αγώνα».