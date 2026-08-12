Στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας και όχι στη φυσική της έδρα, το «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ», θα γίνει ο αγώνας της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ για τα play off του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 18 Αυγούστου στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν το ποια θα πάρει την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης και έχουμε αλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά το γήπεδο.

Η UEFA ανακοίνωσε πως το παιχνίδι δεν θα γίνει στη φυσική έδρα της Λέφσκι Σόφιας, χωρητικότητας 17.700 θεατών, αλλά στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, το γήπεδο στο οποίο η ΤΣΣΚΑ 1948 αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, χωρητικότητας 43.230 θεατών.

Αυτό σημαίνει ότι η Λέφσκι θα μπορεί να έχει πολλούς περισσότερους οπαδούς στο πλευρό της, με τη ρεβάνς της Allwyn Arena να είναι προγραμματισμένη για τις 26 Αυγούστου.