Ακαδημαϊκή «μάχη» σημειώθηκε φέτος μεταξύ των εκατοντάδων υποψηφίων για την φοίτηση στο παράρτημα Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή, με έναν στους πέντε υποψηφίους να γίνεται δεκτός και με εκατοντάδες αιτήσεις να έχουν γίνει.

Την ίδια στιγμή η λειτουργία του Παραρτήματος Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το σημαντικότερο βήμα διεθνοποίησης στην ιστορία των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων. Το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με δύο αιώνες ιστορίας, λειτουργεί πλέον έναν νέο ακαδημαϊκό ορίζοντα αριστείας στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στον διεθνή χώρο.

Η δύναμη του εγχειρήματος για την λειτουργία του Παραρτήματος Κύπρου του ΕΚΠΑ, αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στο ποσοστό αποδοχής στην Ιατρική Σχολή που διαμορφώθηκε στο 20% μετά την ενδελεχή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης. Η κατάκτηση μιας θέσης υπήρξε πραγματική ακαδημαϊκή μάχη μεταξύ των υποψηφίων, με την επιλογή να γίνεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ακαδημαϊκής επάρκειας, με τους αριστούχους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες τελικά να λαμβάνουν μια θέση στην κορυφαία Ιατρική Σχολή.

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείτε σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φοιτητών και φοιτητριών και με εκατοντάδες αιτήσεις. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Νοσηλευτικής και το αγγλόφωνο πρόγραμμα Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας της Αρχαίας Ελλάδας (Department of Classics), προχωρούν στην τελική αξιολόγηση των πολλών αιτήσεων, με ιδιαίτερα επιλεκτική προσέγγιση.