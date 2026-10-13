Συνολικά 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από δύο παραπλέοντα πλοία.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.