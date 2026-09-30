Το TEDxLamia επιστρέφει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, με ομιλίες, workshops, performances και παράλληλες δράσεις, έχοντας φέτος ως κεντρικό θέμα το «phós».

Ανάμεσα στα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία θα ανέβει στη σκηνή του TEDxLamia ως ομιλήτρια.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Γεωργία Καλτσή, ενώ στο πρόγραμμα των performances συμμετέχει και η Κατερίνα Καούρη.

Η διοργάνωση θα διαρκέσει όλη την ημέρα και, εκτός από τις ομιλίες, θα περιλαμβάνει workshops, performances, συναντήσεις, παράλληλες δράσεις και after party. Το πλήρες πρόγραμμα και οι ομιλητές αναμένεται να ανακοινώνονται σταδιακά μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης.

Το «phós» στο επίκεντρο

Η θεματική της φετινής διοργάνωσης χρησιμοποιεί το φως ως αφετηρία για συζητήσεις γύρω από τη γνώση, την αναζήτηση, την αλήθεια, την ελπίδα και την ανθρώπινη εμπειρία.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του TEDxLamia 2026, στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος ως μια διαρκώς εξελισσόμενη ύπαρξη που αμφιβάλλει, δημιουργεί, κάνει λάθη και μετατρέπει την προσωπική εμπειρία σε ιδέες με ευρύτερη αξία.

Το TEDxLamia 2026 | phós θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του more.com, καθώς και στα φυσικά σημεία πώλησης του δικτύου Public.