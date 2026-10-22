Μετανιωμένη εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια γυναίκα από τη Γαλλία, η οποία εγκατέλειψε την πατρίδα της μαζί με τα μικρά παιδιά της, ώστε να μείνουν με τζιχαντιστές στη Συρία.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο στο επίκεντρο της δίκης που μόλις ξεκίνησε, βρέθηκε ο πρωτότοκος γιος της Βανέσα Μπεράρ, που σύντομα θα κλείσει τα 18 του χρόνια. Παρακολουθεί τη δίκη της μητέρας του στο Ειδικό Εφετείο του Παρισιού. Στα τέλη του 2013 ήταν μόλις 5 ετών όταν η μητέρα, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο διακατεχόταν από ακραία τζιχαντιστική ιδεολογία, τον μετέφερε στη Συρία μαζί με τη 2χρονη αδελφή του.

Όταν επαναπατρίστηκε τον Οκτώβριο του 2022, στα 14 του, είχε περάσει περισσότερα από τρία χρόνια στους καταυλισμούς του Αλ Χολ και του Ροζ, όπου οδηγούνταν οι οικογένειες των ξένων τζιχαντιστών μετά την πτώση του «χαλιφάτου» το 2019.

Η μικρή αδελφή του δεν βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος της επιστροφής: το 2017 σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι της οικογένειας, μαζί με άλλη μία αδελφή που γεννήθηκε στη Συρία.

Μια αστυνομικός κατέθεσε τρομακτικά στοιχεία στη δίκη. Από τα 500-550 παιδιά των Γάλλων τζιχαντιστών που είχαν εγκατασταθεί στο «χαλιφάτο» του Ισλαμικού Κράτους, τα 153 πέθαναν. Τα παιδιά αυτά βίωναν συστηματικά «κακομεταχείριση, βία και κίνδυνο», στερήθηκαν την εκπαίδευση, τις ιατρικές υπηρεσίες, είπε ένας άλλος αστυνομικός.

«Καλύτερα ο θάνατος»

Όταν η Βανέσα Μπεράρ ανακοίνωσε τον θάνατο της κόρης της στον πατέρα του παιδιού, ο οποίος είχε ήδη φύγει από τη Συρία, του εξήγησε ότι το παιδί «είναι καλύτερα εκεί που βρίσκεται τώρα» γιατί «στη Γαλλία, θα γινόταν ιερόδουλη».

Ο μεγαλύτερος γιος τραυματίστηκε στην πλάτη από μια οβίδα το 2018, αλλά επέζησε. Το τίμημα ήταν μια ζωή στην κόλαση.

Στην επιστροφή του αφηγήθηκε στους αστυνομικούς σκηνές βγαλμένες από ταινίες φρίκης αλλά που τις είδε «στ’ αλήθεια, δεν ήταν βίντεο»: κομμένα κεφάλια και χέρια σε κοινή θέα σε έναν κυκλικό κόμβο στη Ράκα, γυναίκες που τις μαστίγωναν με ζώνες, ζευγάρια που, αφού κατηγορήθηκαν για μοιχεία, τα έδεναν μαζί και τα έριχναν από ταράτσες, ενώ το πλήθος στη συνέχεια λιθοβολούσε τα πτώματα. Και ο ίδιος ήταν μεταξύ αυτών που πέταγαν πέτρες, παραδέχτηκε.

Καταθέτοντας μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή όπου κρατείται, ο πρώτος από τους δύο τζιχαντιστές συζύγους της Βανέσα Μπεράρ, ο Μοχάμεντ Σκαλάμπ από τη Νιμ της Γαλλίας, αφηγήθηκε πώς οι εκτελέσεις στη Ράκα ήταν μια ευκαιρία για «οικογενειακή έξοδο». Ο Σκαλάμπ λιποτάκτησε από το ΙΚ το 2014 και επέστρεψε στη Γαλλία μόνος του.

Το φθινόπωρο του 2017 ο 7χρονος τότε γιος της Βανέσα στάλθηκε από τη μητέρα του στο Ιράκ όπου έμεινε επί οκτώ μήνες και ένας τζιχαντιστής του έμαθε πώς να πυροβολεί με εκτοξευτήρα ρουκετών. Από την έρευνα δεν διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε στρατολογηθεί στα «Λιονταράκια του Νταές», τα στρατόπεδα ιδεολογικής κατήχησης και στρατιωτικής εκπαίδευσης του ΙΚ, όμως αυτή η περίοδος των οκτώ μηνών στο Ιράκ παραμένει «νεφελώδης», είπε ένας αστυνομικός. Οι εισαγγελείς λένε ότι η Βανέσα Μπεράρ είχε ως στόχο να κάνει «μαχητή» τον γιο της, όμως η ίδια υποστηρίζει ότι προσπαθούσε να τον προστατεύσει από τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τυνήσιο τζιχαντιστή Χάμζα Μπενταγιέμπ που και αυτός, όπως και ο πρώτος σύζυγος, έδερνε το παιδί.

Για τα παιδιά αυτά, το σπίτι ήταν άλλο ένα θέατρο βίας. Ο Μοχάμεντ Σκαλάμπ «μας έδερνε καθημερινά» κατέθεσε στο βήμα του μάρτυρα ο έφηβος αφηγούμενος μια πρωτοφανή βίαιη σκηνή μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στη Ράκα.

Τον Απρίλιο του 2015 η Βανέσα Μπεράρ τραυμάτισε σοβαρά τον Σκαλάμπ, πυροβολώντας τον με ένα αεροβόλο, αφού εκείνος προηγουμένως την είχε ξυλοκοπήσει. Ο γιος της περιέγραψε ότι η μητέρα του δεχόταν τα χτυπήματα και ο πατέρας την τραβούσε από τα μαλλιά, μέχρι που της ξερίζωσε μια τούφα. Το παιδί προσπάθησε να την υπερασπιστεί αλλά ο τζιχαντιστής «το πέταξε στο πάτωμα». Ο Σκαλάμπ αρνείται αυτήν την εκδοχή και λέει ότι η Μπεράρ τον πυροβόλησε επειδή εκείνος είχε αποφασίσει να λιποτακτήσει.

«Η γυναίκα είναι αντικείμενο εκεί κάτω, χτυπούν τις γυναίκες καθημερινά», είπε ο νεαρός.

Όταν η μητέρα επέστρεψε για μικρό χρονικό διάστημα στη Γαλλία το 2014, επειδή ήταν έγκυος, ο Μοχάμεντ Σκαλάμπ κλείδωνε τα δύο παιδιά επί ώρες στην τουαλέτα.

«Κυριολεκτικά απέτυχα, έκλεψα την παιδική ηλικία του, είμαι ένοχη για όσα βίωσε» είπε η Βανέσα Μπεράρ, που εμφανίζεται ψύχραιμη και σαφής σε ό,τι αφορά την ιδεολογική της πορεία αλλά κατακλύζεται από συναισθήματα όταν μιλά για τα παιδιά της.

Η Μπεράρ δικάζεται για την ένταξή της στο Ισλαμικό Κράτος αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας του Μοχάμεντ Σκαλάμπ. Εάν κριθεί ένοχη μπορεί να της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.