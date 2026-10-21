Σε μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η μοναδική επιλογή για την οριστική εξάλειψη της απειλής από την Τεχεράνη είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση υποστηρικτών του στην πόλη Ντιμόνα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στον στρατό, στη Μοσάντ και στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του.

«Η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είναι ο μοναδικός τρόπος»

«Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, μια και καλή, η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Αυτή την εντολή έδωσα στον στρατό, στη Μοσάντ και στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με την τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της απειλής που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν.

Οι δηλώσεις εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί ευθέως στο ζήτημα του Ιράν ενώπιον των υποστηρικτών του στη Ντιμόνα, υιοθετώντας ιδιαίτερα αυστηρή ρητορική απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η δήλωσή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ρητής αναφοράς σε εντολή προς τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, τη Μοσάντ και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας.