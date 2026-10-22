Την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στη League Phase του Europa League θα επιδιώξει να πάρει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη.

Στην πρεμιέρα οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν εντός έδρας τη Γιαγκελόνια, στη 2η αγωνιστική πήραν τους τρεις βαθμούς στο Βελοντρόμ με το 1-0 επί της Μαρσέιγ και τώρα επιστρέφουν στο Καραϊσκάκη με στόχο το 3/3.

Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αγωνιστικά και ψυχολογικά και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ παρατάσσει την ομάδα με τον Ορτέγκα στο τέρμα, τους Σάλιακα και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ θα είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα.

Στον χώρο του κέντρου θα κινούνται οι Φρόιλερ και Έσε, με τους Ζότα και Ζέλσον να είναι στα άκρα και τον Τσικίνιο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Γιάρεμτσουκ.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόιλερ, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ζότα, Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο είναι οι Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Σα, Πουέρτα, Πέντερσεν, Γκονζάλες, Τικνιζιάν, Φίλης, Τουφάκης.